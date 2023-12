Addio a Gil de Ferran, Icona del Motorsport: Colpito da Infarto sul Circuito

Il mondo del motorsport è in lutto per la tragica scomparsa di Gil de Ferran, due volte campione IndyCar e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis nel 2003, avvenuta sul circuito The Concours Club di Opa-Locka, in Florida. La leggenda brasiliana, simbolo del motorsport americano, è deceduta a soli 56 anni, colpita da un infarto durante una sessione di guida in pista insieme a suo figlio.

Gil de Ferran, noto per la sua brillante carriera con il team di Roger Penske, ha vissuto i momenti più importanti conquistando i titoli IndyCar nel 2000 e 2001, oltre alla vittoria nella prestigiosa Indy 500.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità automobilistica, con la Confederazione brasiliana dell'automobilismo sportivo che ha confermato il decesso in un comunicato. De Ferran ricopriva il ruolo di consulente nel team McLaren, che ha espresso il proprio dolore attraverso un comunicato ufficiale.

Gil lascia la moglie Angela, conosciuta durante il suo lavoro con la Paul Stewart Racing, la figlia Anna e il figlio Luke. La McLaren Racing ha espresso le proprie condoglianze, descrivendo Gil come una parte importante della loro famiglia.

Il presidente della Confederazione brasiliana dell'automobilismo sportivo, Giovanni Guerra, ha invocato le benedizioni divini per Gil e ha offerto il sostegno alla sua famiglia, agli amici e ai numerosi fan in tutto il mondo.

La morte di de Ferran è avvenuta mentre si trovava sul circuito automobilistico privato a Opa-Locka, in Florida. Dopo aver fermato la sua macchina dichiarando di non sentirsi bene, è stato portato in ospedale, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Tony Kanaan, amico e rivale di lunga data, ha espresso il suo dolore su Instagram, definendo Gil un campione, amico, rivale e mentore, e aggiungendo che non ha parole per descrivere questa perdita. "Che tu possa riposare in pace, amico mio", ha scritto Kanaan.

Altre News per: addioferraniconamotorsportcolpitoinfartocircuito