Mutu: Esonero durante il lutto per la madre, la nota del Neftçi Baku fa scalpore

Il periodo natalizio si è rivelato amaro per Adrian Mutu, ex attaccante rumeno che ha indossato le maglie di Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina e Cesena. Durante una visita in Romania per partecipare al funerale di sua madre, Mutu ha ricevuto la notizia dell'esonero da parte del Neftçi Baku, la squadra che allenava dallo scorso estate. Un gesto privo di sensibilità da parte del club azero.

La notizia della separazione è stata annunciata attraverso un comunicato surreale pubblicato sul sito ufficiale del Neftçi. La società non solo ha comunicato l'esonero di Mutu, ma ha anche colto l'occasione per esprimere le condoglianze al tecnico rumeno: "Oggi è stato risolto di comune accordo il contratto tra il PFK "Neftchi" e Adrian Mutu. Il PFK "Neftchi" ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre."

La mancanza di sensibilità da parte del club è evidente, poiché ha scelto di licenziare Mutu senza attendere un periodo più adeguato, rispettando il difficile momento che stava vivendo. La notizia è giunta a Mutu mentre si trovava in Romania al capezzale di sua madre. Dopo la vittoria contro il Kapaz, ottenuta senza Mutu in panchina, il Neftçi ha optato per un cambiamento affidando la squadra al montenegrino Miodrag Bozsovics, con l'obiettivo di migliorare la posizione attuale, terza in classifica con 13 punti di distacco dalla capolista Qarabag.

Nonostante l'esonero a metà stagione, Mutu riceverà un consistente compenso finanziario, considerando il suo stipendio di 700mila euro (una cifra significativa per il campionato azero). Secondo il contratto, Mutu incasserà una compensazione di 350.000 euro. Inoltre, potrebbe non rimanere senza occupazione per molto tempo, poiché il club rumeno Petrolul Ploiesti sembra interessato a ingaggiarlo come sostituto dell'attuale allenatore, Florin Parvu, secondo quanto riportato da Gazeta Sporturilor.

