Industry Giant 4 arriva su PC nel 2024

Cercasi visionari strategici: Industry Giant 4 invita i giocatori a raggiungere i ranghi di titani come Rockefeller, Jobs e Bezos





Ecco il trailer: https://youtu.be/x62H0jte0wU







Lo sviluppatore Don VS Dodo e l'editore Toplitz Productions sono lieti di rivelare che il loro gioco di simulazione di strategia aziendale in tempo reale Industry Giant 4.0 arriverà su PC nella seconda metà del 2024.

I giocatori potranno intraprendere un viaggio verso il dominio economico, ispirato da leader aziendali storici come Rockefeller, Jobs e Bezos mentre costruiscono un impero economico. Un grande business significa una pianificazione ancora più ampia e Industry Giant 4.0 consentirà ai giocatori di liberare il proprio spirito imprenditoriale mentre navigano nelle proprie strategie di business attraverso un panorama diversificato di eventi mondiali, normative climatiche e crisi economiche, che creano una entusiasmante dinamica aziendale.

Coloro che desiderano ritagliarsi un impero commerciale di successo saranno lieti di sapere che Industry Giant 4.0 offre diversi settori tra cui miniere, aziende agricole, produzione, nonché materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali da gestire.



“Siamo consapevoli delle emozioni e dei ricordi che i giocatori associano a Industry Giant. Sappiamo che stiamo raccogliendo una grande eredità e siamo fiduciosi che con la nostra passione per il franchise e il genere, nonché le nostre nuove idee, trasformeremo IG 4.0 in un'esperienza di gioco eccezionale che soddisferà le aspettative sia dei nuovi arrivati che dei fan di lunga data dei giochi Giant", afferma Matthias Lutz, cofondatore di Don VS Dodo.

"Siamo assolutamente lieti di avere un team di sviluppo in Don VS Dodo, che non solo comprende l'essenza del franchise Giant, ma incarna anche pienamente il nostro motto, Games With Heart and Soul", aggiunge Matthias Wünsche, CEO di Toplitz Productions. "Siamo convinti che lo studio riuscirà a guidare Industry Giant verso un futuro produttivo."



Industry Giant 4.0 comprenderà tutti gli aspetti necessari per creare e gestire un business fiorente in cui l’utilizzo di dati importanti sarà determinante nel processo decisionale strategico lungo tutta la catena del valore. Una mente acuta per gli affari significa guardare a tutti gli aspetti, dal flusso delle merci alle condizioni e all'efficienza di fabbriche, negozi e magazzini. Inoltre, i giocatori dovranno cercare modi per migliorare la produttività , la flessibilità , l’innovazione e l’efficienza delle risorse e persino costruire reti di trasporto, pianificare la produzione, gestire le finanze e affrontare eventi globali che possono incidere sui loro profitti.

I giocatori daranno forma a un impero industriale da zero con tutti gli strumenti a loro disposizione per formulare un business di successo. Industry Giant 4.0 mira a offrire un'esperienza completa nelle infrastrutture di trasporto, nell'edilizia industriale, nella pianificazione della produzione e nella gestione finanziaria.

Nei panni di un gigante industriale visionario o di un team aziendale, i giocatori possono affrontare le sfide quotidiane di un business dinamico mentre affrontano la complessità delle influenze esterne, dalle sfide stagionali come il tempo ed eventi casuali, alle condizioni di mercato e alle implicazioni finanziarie come tassazione e permessi.

Industry Giant 4.0 non è solo un gioco; è un viaggio nel cuore della strategia industriale. Dalla finezza della catena di fornitura al dominio del mercato globale, i giocatori creeranno la loro eredità nel panorama in continua evoluzione del commercio.

Per saperne di più sul gioco e inserirlo nella lista dei desideri, vai alla pagina Steam ufficiale del gioco qui.

