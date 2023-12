Viaggi a lungo raggio: consigli sulle mete e come prepararsi

Dopo un periodo in cui i viaggi a lungo raggio si erano fermati per colpa della pandemia Covid, finalmente si è ritornati a viaggiare. Proprio per questo abbiamo deciso di fare un bel articolo sulle mete più gettonate per il 2024 insieme a qualche consiglio per prepararsi ad un viaggetto lungo. Non aspettiamo oltre e vediamo insieme quali sono i posti più belli da visitare.

Le mete più gettonate per la prossima stagione 2024

Dopo anni di chiusura la voglia di viaggiare e riscoprire il mondo è davvero tanta, ma quali sono le mete da non perdere per il prossimo anno?

Iniziamo subito con una località che sta diventando davvero gettonata tra i viaggiatori: Kuala Lumpur. Si tratta di una destinazione alla scoperta della cultura asiatica e dei suoi sapori, un vero e proprio tuffo in una cultura variegata e colorata.

Fukuoka è un'altra meta da segnare nella vostra lista dei desideri: si trova sull’isola di isola di Kyushu da non perdere assolutamente se avete intenzione di fare un bel viaggetto in Giappone. Non solo respirerete la cultura degli antichi templi giapponesi, ma la zona è molto famosa anche dal punto di vista culinario.

Un approfondimento sulle mete più gettonate per il 2024 lo trovate su questo articolo. Un’altra destinazione davvero in voga è Lima in Perù, questa città è perfetta per staccare completamente dalla monotonia quotidiana e dedicarvi al completo relax.

Se siete particolarmente amanti della natura, allora l’Islanda è la meta top da raggiungere. Qui verrete sovrastati dall’immensità del paesaggio invernale, l’aurora boreale qui diventa realtà e non più una fantasia. Anche d’estate l’Islanda ha dei colori favolosi e il paesaggio è impressionante.

Come prepararsi ad un lungo viaggio

Una volta decisa la vostra meta, il primo consiglio è quello di rivolgervi ad un’agenzia specializzata come potete trovare sul sito i viaggi di Deborah. Dopo di che ricordatevi di controllare che il vostro passaporto sia in regola in anticipo!

Infatti, molte mete richiedono che il passaporto abbia almeno sei mesi di validità, quindi occhio! Un’altra cosa da fare è informarsi se la vostra meta richiede il visto per poterlo ottenere per tempo.

Non dimenticatevi poi che in alcuni paesi è possibile contrarre delle malattie particolari per cui è consigliabile farsi vaccinare prima. Prima di partire ricordatevi di registrarvi sul sito https://www.viaggiaresicuri.it/ della Farnesina, perché almeno in caso di emergenza sapranno ritrovarvi facilmente. Molto utile sarebbe anche imparare qualche parola base nella lingua del paese che andrete a visitare, non è detto che tutti parlino inglese!

Visto che stiamo parlando di destinazioni lontane, consigliamo sempre di vedere prima i posti da visitare aiutandovi tramite agenzia o tramite internet. In questi casi l’improvvisazione potrebbe far diventare la vostra vacanza un disastro.

Consigliamo anche di scannerizzare i vostri documenti d’identità e tenerli sempre sul telefono, per ogni evenienza. Consigliabile anche stipulare un’assicurazione per eventuali infortuni o furti. Ora che sapete cosa fare, non vi resta che organizzare il viaggio dei vostri sogni!

