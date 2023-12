Strisce LED Tapo di TP-Link - il Natale prende vita

Realizzate scenari luminosi perfetti per le festività grazie alle strisce LED WiFi di TP-Link in grado di riprodurre 16 milioni di colori ed incredibili dinamiche di luce. La nuova release del firmware consente di realizzare nuove atmosfere ed effetti di luce sorprendenti. Le strisce LED si controllano via app ma anche via voce, per la massima facilità d’uso.

Accendi tutti i colori di Natale con Tapo L930-5 e Tapo L930-10. Le strisce LED multicolore di TP-Link creano magiche e suggestive atmosfere in tutta la casa grazie ai nuovi scenari di luce introdotti dal nuovo aggiornamento firmware. Grazie ai 300 LED, 150 Multicolor RGB e 150 bianchi, le strisce Tapo permettono di scegliere fra 16 milioni di colori e fino a 50 zone colore per realizzare incantevoli e sorprendenti effetti.

Robusta, flessibile e impermeabile, Tapo L930-5 è dotata di un rivestimento lucido che protegge i LED e i componenti elettronici e di un adesivo di alta qualità per applicarla ovunque con estrema facilità. Lunga 5 metri, può essere tagliata nella misura desiderata per adattarsi al meglio a qualsiasi superficie. La presenza dei LED bianchi consente alla nuova striscia LED di TP-Link di raggiungere un valore di luminosità di ben 1.000 Lumen: è così anche un’eccellente soluzione di illuminazione per gli ambienti, in sostituzione di faretti o fonti di luce più ingombranti. E per chi deve illuminare ambienti di ampie dimensioni, è disponibile Tapo L930-10 con due strisce LED multicolore Tapo L930-5, per un totale di 10 metri di lunghezza.

Infiniti scenari personalizzati con l’app Tapo

Grazie alla tecnologia WiFi 2.4 GHz e all’app Tapo con Lighting Effect 2.0 per dispositivi Android e iOS, l’utente può scegliere fra 70 scenari luminosi in sette differenti categorie per ogni occasione e festa - fra cui Natale, ultimo dell’anno e Halloween – ma anche crearne di personalizzati in un’infinità di possibili combinazioni di colori, intensità e dinamiche di luci, dando libero spazio alla creatività. Fra le dinamiche di luce disponibili troviamo ad esempi Cascata, Irradiamento, Costruzioni, Circolo, Sfarfallio e Respiro. L'effetto Inseguimento, ad esempio, crea una progressione dinamica, simile a una corsa, di luci verso una zona di colore fissa; Costruzioni invece assembla le luci imitando la sovrapposizione dei blocchi.



La funzione Sync-to-Sound permette di sincronizzare le dinamiche di luce con il ritmo della musica, per rendere qualsiasi party, anche il più frenetico, ancor più coinvolgente.

Una volta creato lo scenario preferito, sarà poi possibile salvarlo per poterlo richiamare con immediatezza in qualsiasi momento e all’occasione giusta. Facilissimo.

L’app Tapo con Lighting Effects 2.0 non solo guida l’utente nell’installazione e nell’impostazione di Tapo L930-5 ma consente anche di gestire da remoto luminosità, colore, programmazione, timer di accensione e spegnimento e l’eventuale abbinamento della striscia LED ai sensori di movimento della gamma Tapo, altra interessante opportunità.

C’è di più. Tapo L930-5 è compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa. Sarà così possibile controllarla via voce, anche quando non si ha sottomano lo smartphone o si ha le mani impegnate. Supporta inoltre Apple HomeKit per l’uso con Siri. In ogni caso, nella confezione di vendita è presente, oltre all’alimentatore da collegare alla rete elettrica, un pratico comando a filo per l’accensione e lo spegnimento manuale.

Disponibilità e prezzi

La striscia LED Multicolor TP-Link Tapo L930-5 da 5 metri di lunghezza è già disponibile per la vendita in Italia al prezzo al pubblico di 53,28 euro. Tapo L930-10, lunga 10 metri ed in vendita esclusivamente sul

b

rand

store Amazon di TP-Link

, è disponibile a 88,25 euro.

