Presidente Mattarella : Le sfide Cruciali per la sopravvivenza del nostro pianeta

Il presidente Mattarella, durante la Conferenza degli ambasciatori, ha esposto la grave minaccia alla Terra derivante dalle sfide attuali affrontate dall'umanità. Ha evidenziato la complessità della situazione, includendo aspetti legati alla guerra e al cambiamento climatico.

Il presidente ha condannato fermamente le "modalità belliche" che rischiano di riportare il mondo a epoche in cui le popolazioni diventano ostaggi delle politiche aggressive dei propri governi. Ha sottolineato l'importanza di non minimizzare gli eventi, come l'attacco russo a Kiev, definendolo "locale", sottolineando che sarebbe un grave errore.

Affrontando la questione del terrorismo, il presidente ha rilevato "immani spirali di violenza" da parte di Hamas, ma ha anche riconosciuto che il terrorismo prospera in contesti in cui la politica è in ritirata. Ha proposto l'idea di una "soluzione a due Stati" come unica via per risolvere il conflitto, cercando di garantire un futuro più pacifico per entrambi i popoli coinvolti.

