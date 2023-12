Nembro: Chi Era Sofia Bagattini, la 18enne Morta in un Incidente

Nel cuore della notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre, Nembro ha perso una giovane anima luminosa, Sofia Bagattini, appena diciottenne e neolaureata, che aveva da poco iniziato la sua carriera come estetista.

Sofia aveva trascorso una serata spensierata con gli amici, decidendo di concluderla al McDonald’s di Nembro. Verso le 2.30, mentre si dirigevano verso il locale, l'auto su cui viaggiava ha improvvisamente sbandato, finendo contro un muretto lungo via Gavarno, collegando la Tribulina di Scanzorosciate al Comune della Valle Seriana.

A bordo dell'auto c'erano cinque giovani, tutti tra i 17 e i 19 anni. Sofia è stata l'unica vittima fatale dell'incidente, nonostante gli sforzi dei medici intervenuti immediatamente. Purtroppo, non è stato possibile salvarle la vita, e la procura ha deciso di procedere con l'autopsia per comprendere appieno le circostanze dell'incidente.

Sofia, conosciuta a Scanzorosciate, dove lavorava, e ad Albano Sant’Alessandro, dove viveva con la sua famiglia, lascia un vuoto enorme nella comunità. La sua gemella, attraverso i social, ha condiviso il dolore scrivendo: "Vivrò anche per te". Il sindaco di Albano, Gianmario Zanga, ha espresso il proprio cordoglio, definendo la perdita di Sofia come un duro colpo per la comunità locale.

