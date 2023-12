Cos'è ChatGPT e come usarlo su Windows, Mac e smartphone?

Cos'è ChatGPT e come funziona? Scopri tutto ciò che devi sapere sul popolare ChatGPT con la nostra guida dettagliata.

ChatGPT è un chatbot di intelligenza artificiale (IA), progettato da OpenAI. Fa parte di una recente ondata di chatbot e strumenti di intelligenza artificiale che sono stati rilasciati per uso pubblico negli ultimi due anni, tra cui altri esempi importanti sono Bard e HIX AI Chat.

Utilizzando una tecnologia nota come "Natural Language Processing" (NLP), ChatGPT è in grado di effettuare conversazioni, rispondere a domande e creare testi simili a quelli umani a partire da semplici istruzioni e suggerimenti dell'utente. Inoltre, utilizza la tecnologia "Large Language Model" (LLM) per elaborare grandi quantità di dati e prevedere con precisione la parola successiva in una serie.

Ha vari scopi. Gli utenti aziendali, ad esempio, possono utilizzare ChatGPT per automatizzare determinati processi, come l’assistenza clienti e la creazione di contenuti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. I singoli utenti possono utilizzare ChatGPT anche come strumento di apprendimento, ponendo domande o ottenendo spiegazioni utili su vari argomenti.

Come accedere e utilizzare ChatGPT?

Se desideri accedere e utilizzare ChatGPT per te, sia per lavoro che per uso personale, dovrai prima creare un account per accedere a ChatGPT. Iniziare è gratuito, ma ChatGPT offre anche una versione premium per coloro che desiderano accedere alla tecnologia più avanzata e utilizzare ChatGPT in modo professionale.

Accedere a ChatGPT su Windows/Mac

Ecco i passaggi da seguire per registrarsi e utilizzare ChatGPT su un computer desktop o laptop con un sistema operativo come Windows o Mac:

Vai sul sito web di ChatGPT. Fai clic sul pulsante "Sign up". Inserisci le informazioni richieste, come il tuo indirizzo email e la password. In alternativa, puoi semplicemente accedere tramite il tuo account Google collegato per risparmiare tempo. Una volta creato il tuo account, potrai accedere e utilizzare ChatGPT quando vuoi.

Accedi a ChatGPT da dispositivo mobile tramite il suo sito web

Accedere a ChatGPT su un dispositivo mobile tramite il suo sito web è esattamente come farlo con il tuo computer. Segui semplicemente i passaggi precedenti e potrai sperimentare facilmente la potenza di ChatGPT.

Accedi a ChatGPT dalla sua app mobile

Un altro modo per accedere a ChaGPT dal tuo dispositivo mobile è utilizzare la sua app mobile ufficiale. Per fare ciò, devi seguire un processo leggermente diverso:

Scarica l'app ChatGPT da Google Play o dall’App Store, a seconda del telefono utilizzato. Attendi il completamento dell'installazione. Apri l'app e accedi al tuo account ChatGPT. Inizia subito a chattare con ChatGPT!

Posso utilizzare ChatGPT senza effettuare l'accesso?

La versione ufficiale di ChatGPT non può essere utilizzata senza effettuare il login. OpenAI lo fa per prevenire lo spam e offrire un'esperienza personalizzata.

Ma ci sono molti utenti che sono stati infastiditi da questo requisito poiché il processo di accesso a ChatGPT non funzionano correttamente. Se non desideri accedere per utilizzare ChatGPT, potresti preferire utilizzare un servizio ChatGPT senza login.

Funzionalità di ChatGPT

Come chatbot, puoi fornire a ChatGPT un suggerimento, come una frase, una richiesta o una domanda, e lui risponde di conseguenza. Inoltre, il software viene costantemente aggiornato e perfezionato in vari modi, con nuove caratteristiche e funzioni aggiunte per offrire un'esperienza migliore ai suoi numerosi utenti in tutto il mondo.

Alcuni dei punti salienti dell'elenco di funzionalità ChatGPT includono:

Rispondere alle domande e seguire le istruzioni

Ecco un breve elenco delle azioni che ChatGPT può eseguire e fornisce istruzioni specifiche:

Scrivere: ChatGPT può scrivere post di blog, articoli, saggi e altro.

ChatGPT può scrivere post di blog, articoli, saggi e altro. Modificare: ChatGPT può anche prendere il tuo testo e modificarlo, correggendo gli errori e apportando modifiche allo stile e al tono.

ChatGPT può anche prendere il tuo testo e modificarlo, correggendo gli errori e apportando modifiche allo stile e al tono. Tradurre: ChatGPT è anche in grado di tradurre il testo in altre lingue.

ChatGPT è anche in grado di tradurre il testo in altre lingue. Riassumere: Puoi utilizzare ChatGPT per riassumere un testo o un discorso.

Puoi utilizzare ChatGPT per riassumere un testo o un discorso. Idee: Puoi chiedere a ChatGPT di suggerirti idee o l’ispirazione su vari argomenti.

Puoi chiedere a ChatGPT di suggerirti idee o l’ispirazione su vari argomenti. Codifica: ChatGPT è anche in grado di creare codice funzionante in vari script e linguaggi.

Comandi e risposte vocali

Uno dei grandi aggiornamenti recenti di ChatGPT è stata l’aggiunta del supporto vocale alla sua app mobile. Ciò consente agli utenti di utilizzare la propria voce per interagire con ChatGPT, anziché dover sempre digitare tutto. Quindi, se vuoi porre una domanda a ChatGPT, puoi semplicemente dirla nel microfono del tuo dispositivo, invece di scriverla.

Non solo, ChatGPT può anche rispondere con la propria voce. Gli sviluppatori hanno aggiunto al bot la funzione "da voce a testo". Ciò gli consente non solo di produrre testo sullo schermo in risposta alle richieste e alle domande dell'utente, ma di leggere effettivamente il testo ad alta voce con una voce simile a quella umana.

Crea immagini AI

Anche chi si iscrive a ChatGPT Plus o ChatGPT Enterprise può accedere al generatore di immagini AI di ChatGPT basato su DALL·E 3. È in grado di creare immagini generate dall'intelligenza artificiale su una serie di argomenti.

Puoi inserire suggerimenti nel chatbot e poi lasciare che faccia la sua magia per creare immagini. Potresti chiedergli di creare l'immagine di un astronauta sulla luna nello stile di un dipinto rinascimentale, per esempio, e produrrà una serie di immagini per quel preciso suggerimento. Puoi essere molto specifico, anche se non produrrà determinati tipi di contenuti, come qualcosa di violento o sessuale.

Ricerca sul web

Un'altra funzionalità avanzata di ChatGPT Plus è la possibilità di accedere a internet ed effettuare le proprie ricerche con l’aiuto del motore di ricerca Bing di Microsoft.

Ciò apre nuove possibilità per gli utenti che desiderano sperimentare la connessione di ChatGPT alle risorse online. Potresti chiedergli, ad esempio, di cercare gli ultimi risultati sportivi, notizie su un particolare argomento, rivedere le recensioni di un film appena uscito e così via.

Opzioni di interazione di ChatGPT

Una volta che ChatGPT fornisce una risposta, hai diverse opzioni per interagire ulteriormente:

Inserisci una nuova richiesta: Puoi continuare la conversazione senza ripetere il contesto o ricominciare dall'inizio. ChatGPT può richiamare discussioni precedenti e basarsi su di esse.



Ottieni una nuova risposta: Se non sei soddisfatto della risposta, puoi fare clic su Rigenera la risposta per richiedere a ChatGPT di riprovare.



Copia la risposta: Se approvi la risposta di ChatGPT, puoi fare clic sull'icona degli appunti per copiarla immediatamente e l'icona si trasformerà in un segno di spunta per indicare l'azione riuscita.



Condividi la tua conversazione: Facendo clic sull’icona per condividere, puoi generare un URL univoco per condividere la conversazione specifica. Ciò consente ad altri di continuare la chat da dove l'avevi interrotta.



Lasciare un feedback: Puoi far sapere a OpenAI il tuo feedback in merito a una risposta specifica in modo che possano migliorare ChatGPT in futuro. È possibile fare clic sulle icone del pollice in su o sul pollice verso il basso per mettere mi piace o non mi piace alla risposta.

Con queste opzioni di interazione, puoi facilmente personalizzare ChatGPT in base alle tue preferenze di modifica/condivisione.

Cose che ChatGPT non può fare

Con così tante potenti funzionalità, ci sono ancora luoghi in cui ChatGPT è limitato:

Accesso alle informazioni aggiornate

I modelli linguistici GPT che alimentano ChatGPT non hanno la conoscenza degli eventi attuali. I vecchi GPT-3.5/4 sono stati addestrati basandosi su dati fino al 2021 e l’ultimo addestramento del nuovo GPT-4 Turbo si basa su dati aggiornati ad aprile 2023.

Pertanto, il chatbot di per sé non è in grado di fornire informazioni aggiornate in tempo reale. Ciò, tuttavia, può essere compensato dalla sua funzionalità di accesso al web, accessibile solo agli utenti del piano a pagamento.

Previsioni

ChatGPT non è in grado di fare previsioni su eventi come quelli sportivi o elezioni politiche.

Risposte su argomenti riservati

Ci sono molte domande a cui ChatGPT non risponde, solitamente in merito a questioni politiche controverse o di parte, attività illegali, violenza, contenuti sessuali, consulenza finanziaria e abusi.

Estensioni del browser

ChatGPT non ha una propria estensione browser ufficiale. Tuttavia, esistono estensioni alternative che puoi utilizzare, ad esempio, l’estensione del browser HIX.AI.

ChatGPT è gratuito?

Sì, ChatGPT può essere utilizzato gratuitamente. Ma la sua versione gratuita presenta anche una serie di limitazioni. Inoltre, ChatGPT offre anche un piano Plus a pagamento, al prezzo di 20$ al mese.

Questa versione premium di ChatGPT fornisce l'accesso al modello linguistico GPT-4 più potente rispetto a GPT-3.5 di ChatGPT Free. ChatGPT Plus include anche altre funzionalità come l'accesso al web, la generazione di immagini e tempi di risposta più rapidi.

Errori comuni che potresti riscontrare durante l'utilizzo di ChatGPT

Sebbene ChatGPT abbia capacità impressionanti, non garantisce un'esperienza utente impeccabile. Potresti riscontrare alcuni errori che potrebbero ostacolare la tua interazione con questo chatbot. Quindi qui elenchiamo alcune guide approfondite per aiutarti a risolvere alcuni degli errori più comuni che potresti riscontrare con ChatGPT:

Un'alternativa più conveniente a ChatGPT

Sebbene ChatGPT abbia i suoi vantaggi, presenta anche alcuni inconvenienti e la versione Plus è piuttosto costosa. Se stai cercando un’alternativa a ChatGPT a un prezzo più conveniente, potresti prendere in considerazione HIX AI Chat.

Ecco alcune delle caratteristiche principali di HIX.AI che lo aiutano a battere ChatGPT sotto diversi aspetti:

Aggiornamenti: a differenza di ChatGPT di base, che è limitato alle conoscenze più vecchie e non è in grado di navigare sul web (a meno che non si paghi per la versione premium), HIX Chat ha pieno accesso a internet e può fornire informazioni aggiornate e precise informazioni in risposta alle richieste e alle domande dell'utente.

Personalizzabile: HIX Chat offre inoltre agli utenti la possibilità di specificare quali fonti utilizzare per fornire risposte alle richieste o alle domande degli utenti. Questo livello di personalizzazione rende le cose molto più semplici durante la generazione di testo o riscrivere articoli, ad esempio, permettendoti di ricevere risposte solo da fonti attendibili e credibili.

Riepiloghi video: HIX Chat ha un’eccellente capacità di riassumere. Non solo può riassumere un intero testo, ma ha anche il potere di scansionare i video di YouTube e fornire all'utente un chiaro riepilogo del contenuto del video. Questo può essere un grande risparmio di tempo sia per gli utenti professionali che per quelli occasionali.

Estensione: ha una propria estensione del browser che ti consente di accedere al chatbot al volo. Inoltre, l'estensione è dotata anche della suite Escritor HIX AI, che ti consente di utilizzare una qualsiasi di queste funzionalità, come il correttore di bozze, lo strumento di parafrasi, traduzione, generazione di titoli, eccetera.

Conclusione

Riassumendo, ChatGPT è un chatbot AI che può essere utilizzato per vari tipi di conversazione, creazione di contenuti, modifica e idee e consente di chattare con la voce, creare immagini AI e accedere a risorse online. Tuttavia, presenta diversi notevoli inconvenienti che gli impediscono di essere la migliore soluzione di chatbot AI per te.

Potresti voler scegliere un'alternativa, come HIX Chat, che offre una gamma più ampia di funzionalità e un migliore rapporto qualità-prezzo, se scopri che ChatGPT non è adatto a te.

Altre News per: chatgptcomeusarlowindowssmartphone