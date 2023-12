Conflitto tra Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello al Grande Fratello: Tensioni e Consigli

Nel corso della puntata del 16 dicembre del Grande Fratello, è emerso un immediato scontro tra Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello. L'attrice ha confessato apertamente di provare disagio per la presenza della cantante, inaugurando così un confronto acceso.

La discussione ha preso avvio quando Rosanna Fratello, durante un confronto con Fiordaliso riguardo alle recenti dichiarazioni sulla fama, ha attirato l'attenzione degli inquilini della Casa di Cinecittà. Fiordaliso aveva ironicamente risposto affermando di essere una "vecchia ciabatta", scatenando la replica di Fratello: "Lei è la zia che difende l’indifendibile. Dovrebbe fare meno comunelle ed essere più sincera. Io non devo far niente per essere notata, io sono quella che sono".

Un'elemento influenzante negativamente Fiordaliso

Il confronto si è poi focalizzato su Beatrice Luzzi, considerata da Rosanna Fratello come un'elemento influenzante negativamente Fiordaliso. Luzzi ha ribattuto in modo deciso alle parole della cantante, sottolineando che quest'ultima non pensa cattiverie, ma le dice soltanto. La tensione è cresciuta ulteriormente quando Fratello ha dichiarato che Luzzi soffre di qualcosa, ottenendo come risposta un tagliente "Cosa soffro? La tua presenza" da parte di Beatrice.

L'opinionista Cesara Buonamici è intervenuta consigliando a Rosanna Fratello di adottare un atteggiamento più tollerante, sottolineando che le tensioni causate dalle sue parole hanno generato una coalizione contro di lei. Il consiglio suggerisce la necessità di un cambiamento di registro per evitare ulteriori conflitti nella Casa del Grande Fratello.

