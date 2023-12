Demo gratuita disponibile per Another Code: Recollection

L'indagine sta per iniziare. A partire da oggi, i giocatori possono imbarcarsi in un'avventura misteriosa con la demo gratuita di Another Code: Recollection per Nintendo Switch. Controlla il trailer Another Code: Recollection – Uno sguardo ravvicinato (Nintendo Switch) per ulteriori dettagli sul gioco.

Il gioco completo verrà lanciato venerdì 19 gennaio, ma i giocatori possono iniziare in anticipo le loro indagini con una demo gratuita disponibile ora nel Nintendo eShop. La demo presenta il capitolo iniziale di Another Code: Two Memories, il primo dei due giochi di Another Code: Recollection. La demo consente ai giocatori di iniziare in anticipo l’avventura e i loro progressi verranno trasferiti al gioco completo, che verrà lanciato il 19 gennaio 2024.

Nella demo, i giocatori si uniranno ad Ashley, una giovane orfana, dopo aver ricevuto una lettera da suo padre che credeva morto. La lettera innesca una catena di misteri e la conduce nella misteriosa e remota Blood Edward Island in cerca di risposte. Chi o cosa incontrerai dall'altra parte?

Another Code: Recollection offre due avventure misteriose migliorate; Another Code: Two Memories e Another Code: Viaggio al confine della memoria. Scopri il passato e trova la verità nascosta in entrambi i giochi, con una grafica rinnovata, ambienti completamente esplorabili, nuovo doppiaggio, enigmi e musica. Sono stati aggiunti anche suggerimenti opzionali e sistemi di navigazione per aiutare i giocatori che vogliono avere un aiuto per risolvere i misteri.

