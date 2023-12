Kingdom Rush Vengeance – Hammerhold Campaign disponibile

Impadronitevi di Hammerhold in un fulmineo attacco a sorpresa con l'ultimo aggiornamento di Kingdom Rush Vengeance! Ironhide Studios è lieta di annunciare che Kingdom Rush Vengeance - Hammerhold Premium Campaign è ora disponibile su PC/Steam, Mac, App Store e Google Play Store al prezzo di 8,99 € e gratuitamente per gli utenti in possesso di abbonamento Apple Arcade.





Preparatevi a incontrare le ultime reclute del Signore Oscuro in una campagna che vedrà le truppe di Hammerhold combattere con tutto ciò che le sabbie del deserto hanno preparato per difendere la cittadella. Le caratteristiche principali della campagna premium Kingdom Rush Vengeance - Hammerhold includono:





5 nuovi stage: Una campagna completamente nuova e ricca di sorprese sabbiose.

Ogni stage conterrà tre diverse modalità per sfidare l'arguzia strategica del giocatore: Campaign, Heroic e Iron.

Boss fight impegnative: Gli eroi che si pensava fossero spariti per sempre sono tornati, e non sono qui per una piacevole riunione di famiglia.

Un nuovo eroe: Isfet, un formidabile stregone mummia, che dispone di un impressionante arsenale di incantesimi e maledizioni.

Una nuova torre: I Sandworm Hollow: hanno un appetito insaziabile come un bambino in un negozio di caramelle. Ingoiano qualsiasi cosa si trovi sul loro cammino, sia che si tratti di un amico o di un nemico.

Nuovi obiettivi: tante novità da affrontare e sbloccare!

Easter egg divertenti: Il deserto può nascondere dei segreti, ma ha anche il senso dell'umorismo.



In Kingdom Rush Vengeance, Vez'nan, il mago onnipotente, è tornato! I giocatori devono intraprendere un viaggio straordinario, radunare un esercito e portare a termine i subdoli piani del signore oscuro. Fate tremare il Regno a ogni passo, combattendo in reami vecchi e nuovi. Affrontate imperi di nemici potenti e scontratevi con boss supremi in un classico gioco tower defense pieno di umorismo ed epicità!



