IL TESORO DELL'AREA ZERO PARTE II: IL DISCO INDACO È ORA DISPONIBILE

Scopri il misterioso diciannovesimo teratipo! Il fenomeno Teracristal è stato scoperto per la prima volta in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e dona ai Pokémon dei poteri speciali, oltre a farli brillare come gemme. In Il disco indaco sembra sia stato scoperto un nuovo teratipo, il diciannovesimo, ma non si sa ancora molto al riguardo. Svela il mistero e scopri di più su questo nuovo teratipo in Il disco indaco!