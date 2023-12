Guida alle Lampade Solari: Come Funzionano e Quanto Durano

Scopri il funzionamento delle lampade solari, come sfruttano l'energia solare per illuminare e la loro durata nel tempo. Approfondimenti sulle tecnologie e sulle caratteristiche che influenzano la vita utile di queste soluzioni di illuminazione sostenibile.

Lampade solari: funzionamento e durata

Come funzionano le lampade solari è qual è la loro durata? Lo scopriamo grazie all’interessante guida che ci offre una panoramica completa del supporto luminoso dalla comprovata efficacia e semplicità.

Efficienza, risparmio e semplicità per un uso assolutamente sostenibile

Ecologiche e naturalmente economiche, le lampade solari offrono tutta una serie di soluzioni dalla comprovata efficacia e semplicità. Ideali per il giardino, per illuminare a dovere un vialetto esterno, un angolo relax, un’area conviviale, decorare piante e cespugli, mettere in evidenza oggetti, delimitare il bordo piscina o un patio, le lampade solari vantano forme e stili interessanti e funzionano in perfetta autonomia, senza il supporto della rete elettrica.

Dotate di sensori di movimento o crepuscolari, le lampade solari funzionano attraverso un pannello di diverse proporzioni e capacità di accumulo. Durante la giornata il pannello, integrato alla lampada, raccoglie l’energia solare, la immagazzina nella batteria interna ricaricabile, per poi fornire la necessaria illuminazione durante le ore notturne, convertendo l’energia solare in energia elettrica.

Al tramonto la batteria trasforma l’energia solare accumulata in energia elettrica e alimenta le lampadine a LED, che irradiano una bellissima luce, calda o fredda, bianca o colorata, a seconda della tipologia scelta. Nella stragrande maggioranza dei casi le lampade solari da esterno vantano la presenza di sensori in grado di attivare le luci la sera, al calar del sole, per poi spegnersi automaticamente all’alba, e offrire il massimo risparmio di energia.

Quanto durano le luci solari

Prodotti d’illuminazione rinnovabile, le lampade solari donano un tocco di stile agli ambienti in cui vengono collocate. Scegliendo di investire nell’acquisto di questi interessanti supporti luminosi, la domanda sulla loro durata è d’obbligo.

Progettate e realizzate per garantire almeno 6-8 ore di funzionamento, con la batteria completamente carica le lampade solari durano a lungo e hanno bisogno di pochissima manutenzione. Una volta collocate, e orientate adeguatamente per ottenere il massimo dell’irradiazione solare, sono in grado di regalare una luce piena per lunghi anni.

In termini di durata è necessario valutare i diversi componenti quali batterie, pannello solare, sensore di luce, led, e involucro che intervengono soprattutto sull’illuminazione e sull’alimentazione della lampada. A fare la differenza sui tempi di durata è anche la cura che si dedica alle luci.

Partendo dalle batterie la loro durata media è di 4-5 anni. Per ottenere una carica completa della batteria è sufficiente l’esposizione del pannello solare fra le 5 e le 8 ore. In caso di giornate particolarmente buie, può essere utile disporre di un kit di batterie di riserva da alternare a quello in uso, in attesa del sole pieno.

Il pannello solare, che ha il compito di ricaricare la batteria, deve essere trattato con la dovuta cautela. Importante tenerlo sempre pulito e privo di occlusioni per consentire alla luce solare di raggiungerlo direttamente. Importante spolveralo e pulirlo regolarmente con un panno umido per consentirgli di ricaricare correttamente la batteria.

Un’adeguata pulizia è indispensabile anche per il corretto uso del sensore di luce e la sua durata. Il sensore, è bene sottolinearlo, registra i livelli della luce per l’accensione e lo spegnimento automatico delle luci a LED.

La lampada solare è adeguatamene protetta da un involucro di vetro o di plastica, da tenere debitamente pulito e integro per garantire una lunga durata e buone prestazioni.

La stragrande maggioranza delle lampade solari è supportata dalla presenza di luci a LED, più efficienti energeticamente ed economicamente delle classiche alogene. Se tenuti con cura, i LED sono in grado di durare dai 5 ai 20 anni.

