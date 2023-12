10 migliori strumenti di scrittura AI e generatori di testo AI per migliorare Contenuto

Esplora i 10 migliori strumenti di scrittura AI dell'anno. Migliora l'efficienza della generazione di contenuti con i migliori generatori di scrittura AI oggi disponibili.

I copywriter spesso non hanno tempo per completare le proprie attività, rendendo cruciali gli strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale. Man mano che questi strumenti si sono sviluppati, aiutano a creare rapidamente contenuti coinvolgenti e di alta qualità. Tuttavia, che tu sia uno scrittore freelance, un blogger o un esperto di marketing, trovare lo strumento di scrittura AI più adatto alle tue esigenze di scrittura può essere un compito che richiede tempo.

Ecco perché in questo articolo esaminiamo ed elenchiamo i 10 migliori generatori di testo AI, con l'obiettivo di aiutarti a trovare la soluzione migliore confrontando le loro caratteristiche e vantaggi. Quindi continua a leggere e trova il miglior strumento di scrittura AI per portare la creazione di contenuti al livello successivo!

HIX.AI: il più potente copilota di scrittura AI all-in-one

Se stai cercando il miglior strumento di scrittura AI, vale sicuramente la pena considerare HIX.AI. HIX.AI si presenta come un filecopilota di scrittura AI all-in-one, con uno Scrittore AI (oltre 120 strumenti di scrittura), Editor AI, HIX Chat, ArticleGPT, e uno scrittore di e-mail AI.

La caratteristica principale di HIX.AI è la scrittura di articoli di lunga durata. Dotato di accesso web, ha la capacità di scrivere otto tipi di articoli molto popolari con informazioni aggiornate, tra cui raccolte di prodotti Amazon, recensioni di singoli prodotti, guide pratiche e altro ancora. Ancora più importante, tutti i contenuti generati sono privi di plagio, basati sui fatti e ottimizzati per la SEO.

Inoltre, HIX Chat, un chatbot AI alternativo a ChatGPT più versatile e conveniente, supera ChatGPT e altri chatbot fornendo informazioni aggiornate, immagini di alta qualità, riepiloghi di video, pagine web di YouTube e consente persino il caricamento di documenti PDF, risparmiando molto tempo di ricerca.

Inoltre, HIX.AI presenta un’Estensione per Chrome all-in-one. Basta semplicemente digitare "//" per attivare il suo assistente di scrittura AI nelle piattaforme di social media, Google Docs, Gmail, consentendoti di rispondere automaticamente e scrivere post sui social media, creare qualsiasi contenuto e creare e-mail in pochi secondi, il che ti aiuta a evitare di dover passare continuamente da una scheda all'altra e migliorare la tua esperienza di scrittura con intelligenza artificiale!

Pro:

Alimentato da GPT 3.5 o GPT 4.0, a seconda delle tue esigenze

Conveniente: fino a 3.000 parole gratuite prima di dover sottoscrivere un abbonamento

Più di 120 strumenti di scrittura AI: il numero più alto tra i suoi competitors

Estensione per Chrome all-in-one: utilizza l'assistenza alla scrittura basata sull'intelligenza artificiale sempre e ovunque

Accesso gratuito a HIX Chat e ChatGPT, nessun login richiesto

Contro:

Gli utenti hanno notato ritardi nella generazione di contenuti, anche se ciò potrebbe essere dovuto a connessioni internet scadenti

Jasper: il miglior scrittore di intelligenza artificiale e generatore di testi AI per team

Jasper è uno dei principali contendenti nel mercato altamente competitivo degli scrittori di intelligenza artificiale e fornisce soluzioni chiave per i creatori di contenuti, in particolare nel mondo degli affari e del marketing, ma anche per chiunque lavori nel campo dei contenuti scritti come blog, articoli e social media.

Per generare testi di marketing, descrizioni di prodotti, biografie aziendali o testi pubblicitari, accedi al tuo account sul sito Web e scegli il modello appropriato, pertinente al tuo argomento e al formato richiesto. Dopo aver fornito dettagli come descrizione e parole chiave, puoi selezionare il tono di voce e la lingua desiderati, quindi fai semplicemente clic sul pulsante Genera per vedere il tuo contenuto web creato in pochi secondi.

Il rilevatore di plagio di Jasper garantisce che il contenuto creato sia unico e originale, dandoti sicurezza al momento della pubblicazione. Anche gli utenti internazionali possono trarre vantaggio dalle funzionalità di Jasper poiché la piattaforma supporta una varietà di lingue oltre all’inglese.

Professionisti :

Capace di generare oltre un milione di frasi uniche

Offre suggerimenti per migliorare la chiarezza e la coerenza

Contro :

I dettagli del pagamento sono richiesti prima della prova gratuita di 7 giorni

A volte produce consigli di scrittura irrilevanti

Copy.AI: un generatore di scrittura AI che genera testi di alta qualità per le aziende

Copy.AI è progettato principalmente per assistere nel processo di copywriting AI. Utilizza l'apprendimento automatico per generare contenuti per testi web, blog, social media e altro ancora. Disponibile in oltre 25 lingue, presenta più di 90 modelli di scrittura per ispirarti e aiutarti a iniziare.

Inoltre, puoi comodamente modificare e modificare l'output manualmente o farlo riscrivere dallo strumento utilizzando istruzioni aggiuntive, il tutto nel tentativo di produrre una copia originale e unica.

Inoltre, Copy.AI dispone di un'estensione Chrome che ti consente di utilizzare lo strumento di scrittura AI ogni volta che navighi in una pagina Web, eliminando la necessità di utilizzare più schede durante la ricerca e la creazione di contenuti.

Come strumento pratico per gli esperti di marketing digitale, Copy.AI può creare diverse versioni di testi di marketing per un pubblico target specifico. La sua capacità di generare rapidamente copie per gli annunci di Facebook, Twitter, Google e LinkedIn lo rende la scelta perfetta per gli esperti di marketing.

Professionisti:

Un generatore di scrittura AI ideale per gli esperti di marketing

Supporta la riformulazione dell'output

Dispone di un'estensione Chrome

Contro:

Forse scarsa assistenza clienti

I risultati richiedono il controllo dei fatti

Writesonic: un generatore di scrittura AI che crea post e articoli di blog iper-personalizzati

Writesonic Èuno scrittore di intelligenza artificiale avanzato in grado di creare contenuti ottimizzati per SEO per blog, annunci sui social media, Google e Shopify. Basta inserire alcune parole chiave o frasi target e osservare come Writesonic genera contenuti di alta qualità per pagine di destinazione, descrizioni di prodotti, testo pubblicitario e post di blog, con elevata leggibilità e precisione.

Le funzionalità di scrittura AI di Writesonic includono anche la riformulazione dei contenuti, la correzione grammaticale, la scrittura di comunicati stampa e meta descrizioni SEO. Un’altra funzione utile è il Generatore di idee, ottimo quando hai bisogno di uno stimolo di scrittura per superare il blocco dello scrittore. Fondamentalmente, lo strumento di scrittura AI produrrà più opzioni tra cui scegliere in base a un determinato argomento o termine di ricerca ed è un vero toccasana se hai difficoltà a trovare idee per i tuoi contenuti web.

Una delle caratteristiche che rendono unico Writesonic è che puoi addestrarlo sulla voce specifica del tuo marchio, così diventa parte del tuo team e scrive contenuti personalizzati completamente in linea con tutte le tue interazioni umane. Puoi provare Writesonic con il loro piano gratuito, che ha un limite di 2.000 parole, e il piano tariffario premium è effettivamente personalizzabile in base alle tue esigenze, quindi se stai cercando uno strumento di scrittura AI all-in-one con un prezzo flessibile , Writesonic potrebbe soddisfare le tue esigenze.

Professionisti:

Può scrivere contenuti sia brevi che di lunga durata

Sono disponibili piani tariffari personalizzabili

Può essere addestrato alla voce del tuo marchio

Contro:

Mancanza di funzionalità di modifica avanzate

Un numero limitato di utenti su un account

Rytr: uno strumento di scrittura AI che ti aiuta a creare contenuti di alta qualità

Rytr è un assistente di scrittura AI conveniente che può aiutarti a creare contenuti di alta qualità in pochi secondi. Devi solo inserire i parametri e le parole chiave per qualsiasi cosa, dal testo pubblicitario ai post di blog, e-mail e articoli, scegliere il tono di voce, il pubblico di destinazione e la lingua preferiti, quindi Rytr creerà i contenuti in pochi secondi.

Inoltre, Rytr può fornire idee per le parole chiave che ti aiuteranno a posizionarti più in alto su Google. Devi solo inserire la tua parola chiave principale e Rytr creerà un elenco di parole chiave secondarie per fornire l'ispirazione di cui hai bisogno. Inoltre, per garantire che i tuoi contenuti siano esenti da plagio, Ryter può far controllare il tuo lavoro prima che venga finalmente prodotto.

Pertanto, con lo strumento di scrittura Rytr AI,non devi preoccuparti di dover lottare con il SEO, la grammatica e il controllo del plagio mentre scrivi, lasciandoti concentrare sul tuo lavoro.

Professionisti :

Piattaforma tutto in uno conveniente

Crea contenuti di alta qualità in modo efficiente

Supporta più di 30 lingue

Contro :

Non adatto a contenuti di lunga durata

Non tanti modelli quanto Copy AI

Anyword: un generatore di testo e contenuti crea qualsiasi contenuto da zero

Anyword è uno strumento di scrittura basato sull'intelligenza artificiale per aiutare gli esperti di marketing a indirizzare i messaggi verso un pubblico specifico. Questo scrittore AI può scrivere testi per pagine di destinazione, righe dell'oggetto delle e-mail e post sui social media.

Essendo una piattaforma di scrittura AI completa, Anyword presenta tre prodotti principali: un editor online in grado di aiutare gli utenti a creare testi per varie applicazioni, una "procedura guidata blog" per la creazione di blog e una piattaforma di copy intelligence che offre suggerimenti per l'ottimizzazione delle prestazioni.

I sofisticati algoritmi di Anyword esaminano attentamente il tuo testo, offrendo consigli personalizzati volti a migliorare il tono, lo stile e la struttura dei tuoi contenuti, consentendoti di creare messaggi accattivanti specificatamente adattati al tuo pubblico di destinazione. Semplificando il flusso di lavoro, Anyword migliora la produttività, risparmiando tempo e risorse.

Professionisti :

Genera idee creative e coinvolgenti

Offre istantaneamente testo sostitutivo per adattarlo al tono del contenuto

Un eccellente strumento di scrittura AI per gli esperti di marketing

Contro :

Potrebbe mancare la personalizzazione della scrittura

I suoi piani di cablaggio sono un po' costosi

Frase: il miglior strumento di ottimizzazione dei contenuti SEO e scrittore di intelligenza artificiale

Frase è uno scrittore di intelligenza artificiale in grado di pianificare e ottimizzare i tuoi contenuti per la SEO ricercando e analizzando contenuti web pertinenti. Ciò può aumentare le tue possibilità di posizionarti sulla prima pagina della SERP di Google offrendo metriche SERP chiave come conteggio delle parole, classificazione del dominio e conteggio delle intestazioni.

Un'altra caratteristica chiave di Frase è il brief del contenuto generato dall'intelligenza artificiale. Riassume e fornisce un brief completo sui contenuti ricercati, completo di sottotitoli, rendendolo perfetto per post di blog, articoli e comunicati stampa. Tutti i modelli Frase sono completamente personalizzabili e intuitivi e producono risultati in pochi secondi, contribuendo a risparmiare risorse preziose e migliorare la produttività.

Professionisti:

Analizza i contenuti web

Brief sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale

Ricerca di parole chiave per scopi SEO

Contro:

La funzione di salvataggio automatico non è affidabile

Nessuna offerta di prova gratuita

Wordtune: l'assistente di scrittura AI definitivo che riscrive e riformula il contenuto

Wordtune è un assistente di scrittura AI che ti aiuta a modificare e riscrivere i tuoi contenuti. È un correttore grammaticale, uno strumento ortografico e un riscrittore di articoli di facile utilizzo tutto in uno, che rende la tua copia chiara, avvincente e autentica. Inoltre, l'editor di stile e il controllo del tono di Wordtune possono aiutarti a riformulare lo stesso contenuto per diversi segmenti di clienti, facendo risparmiare tempo prezioso al tuo team di marketing.

Un'altra caratteristica di Wordtune è l'editor della lunghezza che ti consente di riassumere, abbreviare o allungare i tuoi contenuti come preferisci.Wordtune è uno strumento di editing AI specializzato che aiuta a migliorare i tuoi contenuti fungendo da editor per tutte le tue e-mail, post, report e altri lavori ed è ideale per piccole imprese, creatori di contenuti, scrittori SEO, blogger e giornalisti.

Professionisti:

Aumenta la leggibilità dei tuoi contenuti

Per gli utenti è disponibile una versione gratuita

Estensione per desktop e browser

Contro:

Nessuna app mobile

L'utilizzo offline non è disponibile

Hypotenuse AI: uno scrittore AI e un generatore di articoli di blog che crea contenuti in 5 minuti

Hypotenuse AI è un generatore di contenuti AI veloce ed efficiente che ti aiuta a semplificare il tuo processo di scrittura, fin dalle tue idee iniziali fino allo sviluppo di campagne pubblicitarie e promozionali complete. Devi solo fornire alcune parole chiave e Hypotenuse creerà articoli, post o materiale di marketing completi, attingendo a un ampio set di dati e effettuando ricerche in tempo reale.

Quando sei in modalità di ricerca, la funzione di rilevamento dei contenuti di Hypotenuse può trovare informazioni pertinenti, accurate e aggiornate dal Web e, con la funzione di controllo del plagio e di editor, Hypotenuse può garantire che il contenuto generato sia originale e privo di errori.

Per soddisfare diversi lettori puoi chiedere a Hypotenuse di personalizzare la voce del tuo marchio, in modo che lo stesso contenuto possa essere utilizzato in situazioni diverse e lo strumento supporta oltre 25 lingue internazionali per migliorare la tua portata.

Professionisti:

Produce contenuti completi solo da parole chiave

Capacità di ricerca accurata ed estesa

Personalizza la voce del tuo marchio per diversi lettori

Contro:

Il contenuto generato necessita di correzione di bozze umana

Solo un utente alla volta, nessuna condivisione

Simplified: un generatore di scrittura AI all-in-one che crea contenuti di alta qualità

Benvenuti nel mondo di Simplified, una soluzione all-in-one per la creazione di contenuti progettata per rivoluzionare la tua esperienza di scrittura e progettazione. Potenziato dall'intelligenza artificiale avanzata, Simplified semplifica il tuo processo creativo creando contenuti di alta qualità e immagini accattivanti su misura per le tue esigenze. Che tu sia uno scrittore esperto, un esperto di marketing o un principiante nel percorso di creazione di contenuti,L'intelligenza artificiale semplificata lo strumento di scrittura è qui per semplificarti la vita.

Combinando potenti algoritmi di intelligenza artificiale con un'interfaccia intuitiva, Simplified trasforma le tue idee in contenuti coinvolgenti e informativi, riducendo il tempo dedicato alla ricerca e alla scrittura manuale. Offrendo funzionalità come garanzie contro il plagio e opzioni di personalizzazione, questo strumento soddisfa un'ampia gamma di richieste di contenuti in tutti i settori.

Oltre alla scrittura, Simplified estende le sue capacità alla progettazione grafica, fornendo immagini accattivanti che completano i tuoi contenuti. I suoi strumenti di gestione del marchio semplificano la gestione dei media, consentendo una perfetta integrazione di immagini e testo mantenendo un'immagine del marchio coerente.

Simplified è il compagno perfetto per i creatori di contenuti che desiderano migliorare il proprio lavoro, stare al passo con i tempi ed eccellere in un panorama digitale frenetico. Abbraccia il potere innovativo di Simplified: è il momento di rendere il tuo viaggio creativo più fluido e appagante che mai.

Professionisti:

Aumenta la velocità di creazione dei contenuti, facendo risparmiare tempo agli utenti

Migliora la qualità della scrittura suggerendo miglioramenti

Riduce il blocco dello scrittore fornendo idee innovative

Contro:

L’eccessiva dipendenza può ostacolare il pensiero creativo

I contenuti generati dall'intelligenza artificiale possono produrre imprecisioni o pregiudizi

Conclusione

Quando si tratta di creazione di contenuti, l’intelligenza artificiale può essere una risorsa preziosa. Dagli strumenti di scrittura AI completi alle offerte più semplici di elaborazione testi, i migliori strumenti di scrittura AI possono darti un notevole aumento di produttività e aiutarti a creare contenuti più coinvolgenti.

La chiave è trovare la soluzione che funziona meglio per te. Che si tratti di creazione di contenuti puramente automatizzata e basata sull'intelligenza artificiale o di uno strumento che ti aiuta a perfezionare, modificare e riformattare i contenuti esistenti, lo strumento giusto può fare un'enorme differenza quando si tratta di produttività dei contenuti.

Quindi, dai un'occhiata ai nostri 10 migliori strumenti di scrittura AI e scopri quali possono rendere il tuo processo di creazione di contenuti più semplice e veloce. Con il giusto strumento di scrittura AI, puoi portare la produttività dei tuoi contenuti a un livello superiore.

