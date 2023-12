A Natale regala Xiaomi Christmas Gifts 2023

Con l'arrivo della magia del Natale, non esiste una regola sempre valida per scegliere il regalo perfetto da fare. Quest'anno Xiaomi, con l'obiettivo di regalare emozioni e creare ricordi duraturi, aiuta il momento degli acquisti con una serie di offerte irresistibili disponibili fino al 16 dicembre su mi.com.



Che si tratti di scegliere un regalo per appassionati di tecnologia, fotografia, fitness, cucina o cura per la casa i tanti prodotti Xiaomi possono rivelarsi la scelta perfetta per queste feste in arrivo.







Smartphone Xiaomi, Redmi e POCO per tutti i gusti



· Xiaomi 13T è perfetto per gli amanti della fotografia. Dotato di lenti Leica, restituisce un’esperienza fotografiche di livello professionale. Tre fotocamere per scatti panoramici e catturare ogni momento, tra cui una grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 50MP e una fotocamera ultragrandangolare da 12MP. Garantisce poi un’eccellente efficienza energetica della batteria e una ricarica rapida in pochi minuti. 13T è disponibile su mi.com nelle eleganti varianti Alpine Blue (con inserti in pelle vegana), Meadow Green e Black (in vetro). A questo link le immagini.

· Redmi Note 12 è lo smartphone giusto per gli sportivi che cercano caratteristiche flagship a un prezzo contenuto. Può contare su una ricarica rapida da 33W e una batteria di lunga durata da 5.000mAh, che consente agli utenti di utilizzare più app e scattare più foto senza problemi di batteria. A questo, si aggiungono una solida tripla fotocamera AI, la straordinaria funzione Night Mode e diverse altre funzioni e filtri. Redmi Note 12 è disponibile su mi.com in Ice Blue, Mint Grey e Onyx Black a un prezzo scontato in due configurazioni 4+64 e 8+256. A questo link le immagini.

· POCO X5 Pro 5G la novità assoluta per gli smartphone dell’X Series di POCO. Dotato di un sorprendente schermo Flow AMOLED da 6,67’’, POCO X5 Pro 5G è più leggero e sottile (7,9mm di spessore), comodissimo da tenere in mano quando si gioca o si creano contenuti. Con un refresh rate di livello flagship da 120Hz è in grado di offrire immagini luminose, vivaci e ultra-fluide, mentre Dolby Vision rende l’esperienza visiva ancora più bella. POCO X5 Pro è disponibile su mi.com in nero, verde e giallo con uno sconto su entrambe le configurazioni (6+128 e 8+256). A questo link le immagini.

Xiaomi Smart Life: l’AIoT che aggiunge un twist innovativo alla quotidianità

Prodotti da indossare in ogni momento della giornata

· Xiaomi Watch 2 Pro unisce eleganza e funzionalità. Con un design raffinato e uno schermo AMOLED luminoso, è l’accessorio ideale per ogni occasione. Oltre alla funzione di orologio, questo smartwatch offre un monitoraggio avanzato della salute, inclusi quello del battito cardiaco, del sonno e dell’ossigenazione del sangue (SpO2). Disponibile in sconto nella versione Silver con cinturino in pelle marrone su mi.com. A questo link le immagini.

Per chi vive sempre in movimento

· Xiaomi Electric Scooter 4 è caratterizzato da un design pieghevole e leggero, facile da trasportare e adatto a spostamenti in città agili e veloci. Con un'ampia autonomia e una batteria affidabile, questo monopattino elettrico consente di coprire distanze significative (fino a 35km e con pendenza del 20%) senza preoccuparsi della ricarica frequente. Disponibile in sconto su mi.com. A questo link le immagini.

I Robot per la pulizia della casa

· Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum è il compagno ideale per mantenere sempre pulite le stanze con angoli e spigoli difficili da raggiungere. Fa parte della prima linea di aspirapolvere a umido e a secco progettata proprio per portare in ogni casa un'esperienza di pulizia impeccabile. Grazie a un sistema intelligente di rilevamento dello sporco, la funzione adattiva integrata consente al dispositivo di regolare automaticamente la potenza di pulizia in base alla quantità di polvere identificata. Qualsiasi tipo di sporco, che si tratti di liquidi, di peli o capelli, può scomparire con un semplice comando. Disponibile nella versione White su mi.com. A questo link le immagini.

Per gli appassionati della cucina

· Mi Smart Air Fryer 3.5L grazie alla sua capacità di 3,5 litri e ai controlli smart, consente di preparare cibi croccanti e sani senza l'aggiunta di olio in eccesso. Controllare la cottura tramite l'app Xiaomi Home non è mai stato così facile! Disponibile su mi.com. A questo link le immagini.

Xiaomi con il lancio della campagna natalizia “Questo Natale regala un momento che dura per sempre" racconta come, attraverso l'innovazione tecnologica dei propri prodotti, si possano non solo unire le persone ma anche le diverse generazioni. Grazie alla partnership strategica con Leica, la fotografia di Xiaomi 13T Pro diventa un ponte ideale che lega, in un abbraccio, sia gli utenti storici che quelli nuovi di Xiaomi. A questo link è disponibile il teaser ufficiale della campagna europea unificata di Xiaomi.





