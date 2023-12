HIX.AI: Un Potente Copilota di Scrittura AI All-in-one

Cerchi uno strumento di scrittura AI onnicomprensivo per aiutarti con lo studio all’università o al lavoro? Bene, non devi cercare oltre, perché HIX.AI è un copilota di scrittura basato sull'intelligenza artificiale che può aiutarti a generare contenuti e svolgere attività a una velocità 10 volte superiore. Con oltre 120 strumenti di scrittura AI e supporto per oltre 50 lingue, hai a tua disposizione un insieme di potenti funzionalità.

Anche HIX.AI offre un'estensione per Chrome per svolgere le attività sul web senza perdere tempo. La piattaforma HIX.AI è ricca di strumenti potenti, come Scrittore AI per testi lunghi, HIX Editor, HIX Chat, Scrittore di e-mail di HIX e altro ancora. Quindi, non perdiamo altro tempo e scopriamo di più sullo strumento di scrittura di HIX.AI.

1. Estensione Chrome all-in-one

HIX.AI è un copilota di scrittura AI all-in-one e l'azienda ha sviluppato un estensione per Chrome che può essere utilizzata ovunque sul web.

Non importa se stai utilizzando un elaboratore di testi come Google docs, piattaforme di social media come Twitter, Instagram e Facebook, servizi di posta elettronica come Gmail, Outlook, ecc. e persino motori di ricerca come Google, Yahoo Search, ecc., puoi utilizzare il servizio HIX.AI ovunque tu voglia.

Fondamentalmente, ovunque ci sia una casella di testo su Internet, puoi attivare l'estensione Chrome di HIX.AI digitando “//"nella casella di testo. Quanto è incredibile?

L'ho provato su Google Docs e l'estensione Chrome di HIX.AI era subito disponibile per generare contenuti di testo in vari stili e modalità. Funziona in modo simile a Notion AI con la possibilità di fare brainstorming di idee, creare post su blog, comunicati stampa e altro ancora.

Sui social media, l'estensione per browser di HIX.AI può persino aiutarti a scrivere istantaneamente post, didascalie o commenti accattivanti. Su YouTube può aiutarti a riassumere un video con un solo clic, fornendo un riepilogo accurato e interattivo del contenuto con data e ora.

L'estensione per browser di HIX.AI può anche offrire aiuto con la scrittura di e-mail. Puoi usarlo per scrivere comporre, riassumere e rispondere alle e-mail senza sforzo su Gmail!

Se ti trovi su una pagina con molte informazioni, puoi selezionare il paragrafo e chiedere allo strumento di riassumerlo, controllare la grammatica e riscrivere il testo.

La parte migliore è che l'estensione HIX.AI per Chrome ospita un'interfaccia di chat e una scheda di generazione di contenuti, a cui puoi accedere rapidamente utilizzando un tasto di scelta rapida. Puoi anche usare la scorciatoia "Ctrl + P" per aprire rapidamente la barra laterale della chat in qualsiasi scheda e funziona come la barra laterale AI di Bing.

Può aiutarti durante la ricerca di argomenti e ottenere informazioni rapide su qualsiasi argomento. Mi piace anche il fatto che questa estensione per Chrome aggiunga una risposta basata sull'intelligenza artificiale alle ricerche di Google. Nel complesso, l'estensione di HIX.AI per Chrome è un potente strumento che può aiutarti a svolgere molte attività sul web.

2. Scrittore AI è ricco di funzionalità

Non a caso HIX.AI viene definito un copilota di scrittura AI all-in-one. Lo Scrittore AI ha più di 120 strumenti di scrittura AI e supporta quasi 50 lingue, il che è sorprendente.

Da riscrittore di contenuti per riassunti, correttore di bozze, correttore grammaticale, espansore di frasi, scrittore di script video, ecc., hai tutti gli strumenti necessari a tua disposizione. Ti ha colpito il blocco dello scrittore? Bene, non preoccuparti. Lo Scrittore AI può creare facilmente contenuti privi di plagio per post di blog, post di Facebook, adv su Twitter, testo di LinkedIn e molto altro.

Ho provato lo strumento Riscrittore di Contenuti con un testo di esempio e la risposta mi ha sorpreso. Ha riformulato le frasi e le ha rese abbastanza professionali senza tralasciare alcun aspetto.

Ho anche testato il Controllo Grammaticale, il Riepilogo dei Contenuti e il Correttore di Bozze e tutti gli strumenti hanno svolto un lavoro straordinario nel migliorare il testo.

Fondamentalmente, con tutti gli strumenti di scrittura AI, puoi aumentare la tua produttività di 10 volte e completare un'attività in pochi minuti, risparmiando tempo ed energia per altre attività creative.

3. ArticleGPT

HIX.AI offre anche uno scrittore di articoli AI privo di allucinazioni, ArticleGPT, uno strumento che ti consente di creare un post per blog completo e verificato in una frazione del tempo. Crea contenuti di articoli basati su risorse online aggiornate e affidabili, assicurandoti di ottenere articoli affidabili.

E tutto questo viene fatto tenendo a mente le linee guida SEO. Ho semplicemente scelto un argomento e inserito alcune parole chiave e ArticleGPT è stato in grado di produrre un articolo SEO-friendly con le mie parole chiave target posizionate correttamente nel contenuto.

Con ArticleGPT, puoi generare molti tipi di contenuti AI lunghi, inclusi riepiloghi di prodotti Amazon, recensioni di prodotti Amazon, guide pratiche, articoli di notizie, post di confronto e articoli basati su informazioni ben documentate su qualsiasi argomento. Per le notizie, utilizza approfondimenti in tempo reale da Google News e ottiene le informazioni più recenti da internet.

In poche parole, se hai bisogno di scrivere un testo AI lungo, ArticleGPT è uno strumento di cui ti puoi fidare e che non ti deluderà.

4. HIX Bypass

HIX Bypass è un altrettanto incredibile strumento di HIX.AI progettato per aiutarti a evitare facilmente il rilevamento dei contenuti AI. Utilizza una tecnologia all'avanguardia di umanizzazione del testo per trasformare istantaneamente il testo generato dall'intelligenza artificiale in contenuti non rilevabili per davvero. Allo stesso tempo, garantisce risultati preservando il significato originario proponendo un testo totalmente esente da plagio.

HIX Bypass funziona fondamentalmente con qualsiasi testo AI, che sia generato da ChatGPT, GPT-4 o Bard. I suoi risultati umanizzati hanno tassi di successo più alti rispetto a tutti i rilevatori AI più diffusi come GPTZero, Turnitin, Copyleaks, ZeroGPT, Content at Scale, OpenAI, Sapling, Writer, ecc.

Ho inserito un testo generato da GPT-4 in HIX Bypass. Ha prodotto una versione umanizzata che ho controllato con la maggior parte dei rilevatori di intelligenza artificiale i quali hanno ritenuto improbabile che fosse generato dall'intelligenza artificiale. Questa elevata efficacia rende HIX Bypass un ottimo strumento per aiutarti a ottenere maggiore libertà nella creazione di contenuti.

5. HIX Editor, un copilota versatile

In qualità di copilota di scrittura AI, HIX.AI ha HIX Editor integrato che ti consente di creare e modificare contenuti nel proprio elaboratore di testi. Ha un’interfaccia semplice per l’elaborazione di testi con supporto per l'esportazione con 1 clic anche su Google Docs e WordPress.

Puoi generare contenuti basati sull'intelligenza artificiale o modificare il testo già scritto in un'interfaccia semplice da utilizzare. Devi semplicemente digitare "//" e lo strumento di HIX.AI verrà visualizzato. Ora puoi creare una struttura, chiedere all'intelligenza artificiale di generare contenuti, redigere un post sul blog, creare un elenco di cose da fare, un comunicato stampa, un post sui social media e altro ancora.

E se vuoi modificare un testo, selezionalo e chiedi all’IA di riscrivere, riassumere, tradurre, controllare la grammatica, correggerlo e accorciarlo o allungare un paragrafo. Ho chiesto all’AI di tradurre il testo selezionato in un'altra lingua e ha fatto un lavoro fantastico con una precisione quasi perfetta. Questo può aiutarti a riutilizzare i contenuti in lingue diverse.

A proposito, HIX Editor ha tre diverse modalità: la modalità AI per modificare e generare contenuti, la modalità Power che ti consente di accedere a oltre 120 strumenti di scrittura AI nell'editor stesso e la modalità Chat che ti permette di chattare con HIX Chat. Nel complesso, HIX Editor è un elaboratore di testi semplice ma versatile e dispone di tantissime funzionalità per la modifica dei contenuti senza interruzioni.

6. Ottieni risposte con HIX Chat

Per rendere HIX.AI un copilota di scrittura AI all-in-one, l'azienda ha integrato nella piattaforma HIX Chat, una chat simile a GPT. Puoi accedere a HIX Chat tramite l'estensione Chrome o tramite l'app web.

Se hai installato l'estensione, puoi premere "Ctrl + P" per aprire HIX Chat in qualsiasi scheda. Puoi porre domande su qualsiasi argomento e risponderà rapidamente con una risposta ben congegnata.

L'app Web ha anche la possibilità di chattare con entrambiGPT-4 e 3.5 modelli direttamente all'interno di HIX.AI. ILchatbot ricorda la cronologia della chat e puoi accedervi quando vuoi.

Nella mia esperienza, le prestazioni di HIX Chat sono state molto veloci e senza problemi. Detto questo, alcune funzionalità chiave non sono state ancora integrate. HIX.AI afferma che funzionalità come chat con PDF, riepilogo di pagine Web, accesso a Internet e riepilogo di YouTube arriveranno molto presto sulla sua piattaforma.

7. Scrittore di e-mail di HIX

Come accennato in precedenza, puoi utilizzare il copilota di scrittura AI all-in-one per scrivere anche e-mail ben formulate. L'estensione di HIX.AI per Chrome ti consente di rispondere alle e-mail direttamente nella finestra del provider di posta elettronica, che si tratti di Gmail, Outlook o Yahoo Mail. Inoltre, puoi anche accedere allo scrittore di e-mail di HIX all'interno dell'app web per scrivere e rispondere alle e-mail.

La caratteristica principale di questo strumento è che HIX.AI offre più di 20 modelli di e-mail pronti all'uso in 13 diversi toni di conversazione, dal professionale al casual. Può riassumere lunghi thread di email e puoi rispondere 10 volte più velocemente senza dover soffermarti sull'intera conversazione.

HIX.AI: piani e prezzi

HIX.AI non include piani tariffari che includono gli strumenti dell'intera piattaforma. Hanno diviso tutte le funzionalità in quattro app: Scrittore AI di HIX, HIX ArticleGPT, l’estensione HIX.AI per Chrome e HIX Bypass, e ognuna ha i propri piani:

Scrittore AI di HIX: il suo piano gratuito offre l’accesso gratuito a 1.000 parole GPT-3.5 e il piano a pagamento, al prezzo di 4,99$/mese (fatturato annualmente) o 9,99$/mese (fatturato mensilmente), offre 20.000 parole (GPT-3.5) e 2.000 parole (GPT-4) al mese.

(fatturato annualmente) o (fatturato mensilmente), offre 20.000 parole (GPT-3.5) e 2.000 parole (GPT-4) al mese. ArticleGPT: il suo piano gratuito ti consente di generare 1 articolo con GPT-3.5 ogni mese gratuitamente e un piano a pagamento, al prezzo di 4,99$/mese (fatturato annualmente) o 9,99$/mese (fatturato mensilmente), offre 10 crediti per articoli GPT-3.5 e 1 GPT-4 al mese.

(fatturato annualmente) o (fatturato mensilmente), offre 10 crediti per articoli GPT-3.5 e 1 GPT-4 al mese. Estensione HIX.AI per Chrome: i piani, i prezzi e i limiti di parole offerti sono gli stessi dello Scrittore AI di HIX.

HIX Bypass: offre una prova gratuita di 300 parole. Il suo piano a pagamento utilizza un modello di prezzo basato sull'utilizzo delle parole, a partire da 9,99$/mese (fatturato annualmente) o 19,99$/mese (fatturato mensilmente) per 10.000 parole al mese.

Con un ampio portfolio di prodotti, HIX.AI offre ancora prezzi flessibili e convenienti. Fornisce agli utenti l'accesso a potenti strumenti di scrittura AI, dalle opzioni gratuite a quelle a pagamento, garantendo qualità e convenienza per tutti i livelli di utilizzo.

