Fellow in gara a Sanremo Giovani 2023 con Alieno

Alieno di Fellow, in Gara a Sanremo Giovani 2023. Nelle frequenze radiofoniche e nei principali store digitali, è possibile scoprire il brano più recente di Fellow, intitolato "Alieno" e distribuito da Warner Music Italy. Questo singolo è attualmente in lizza per la finale di Sanremo Giovani 2023.

"Alieno" racconta una storia che risuona direttamente nel cuore di coloro che si sentono fuori posto, intrecciando temi di alienazione sociale con le complesse dinamiche di una relazione amorosa.

Nel corso di questa melodia avvincente, l'artista esplora le emozioni di chi si sente un estraneo in una festa, ma c'è un inaspettato colpo di scena: questi 'alieni' scoprono che la loro autenticità li rende speciali.

La canzone, prodotta magistralmente da Michele Canova, fonde la solitudine con la potenza che deriva dall'accettazione di sé stessi e dalla connessione con qualcuno che comprende veramente. "Alieno" si configura come una celebrazione di coloro che scelgono di percorrere la propria strada, anche quando questa va contro le convenzioni sociali.

Il brano, firmato da M. Canova, L. Zaccaria e lo stesso Fellow, si presenta come l'opzione ideale per chi cerca autenticità, amore e la ricerca del proprio posto nel mondo. "Tu mi hai insegnato a estremi mali estremi rimedi. Tanto non siamo mai quelli fighi della festa", recitano le parole di questa traccia coinvolgente.

