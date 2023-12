GeForce NOW si arricchisce con 17 nuovi giochi

“Ori and the Will of the Wisps" è il 100° titolo incluso nel PC Game Pass su GeForce NOW, insieme ad altri giochi ora disponibili in cloud come "LEGO Fortnite", "Avatar: Frontiers of Pandora" e "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition"



World War Z: Aftermath (Nuova release su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 5 dicembre)

Avatar: Frontiers of Pandora (Nuova release su Ubisoft, 7 dicembre)

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Nuova release su Steam, 7 dicembre)

The Day Before (Nuova release su Steam, 7 dicembre)

Goat Simulator 3 (Nuova release su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 7 dicembre)

LEGO Fortnite (Nuova release su Epic Games Store, 7 dicembre)

Against the Storm (Nuova release su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 8 dicembre)

Rocket Racing (Nuova release su Epic Games Store, 8 dicembre)

Fortnite Festival (Nuova release su Epic Games Store, 9 dicembre)

Agatha Christie - Murder on the Orient Express (Steam)

BEAST (Steam)

Dungeons 4 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Farming Simulator 22 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Hollow Knight (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Ori and the Will of the Wisps (Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (Steam)

Spirittea (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

La fortuna ci sorride durante questo GFN Thursday: gli utenti potranno immergersi in nuove avventure: dall’esplorazione di New Fortune City in The Day Before, alla scoperta del mondo di Pandora in Avatar: Frontiers of Pandora, fino alla costruzione di una fortezza LEGO in LEGO Fortnite. Tutto questo e altro ancora con il lancio di una serie di nuovi titoli in cloud questa settimana che include 17 nuovi giochi recentemente supportati nella libreria GeForce NOW.Questa settimana festeggiamo anche un paio di traguardi entusiasmanti. Sono disponibili 500 giochi e applicazioni #RTXON dotati della tecnologia ray tracing cinematografica e immersiva: gli utenti Ultimate e Priority possono eseguire lo streaming di una serie di giochi supportati da RTX controllando l'elenco dei giochi RTX ON nell'app GeForce NOW per partecipare ai festeggiamenti.Inoltre, con l'aggiunta dell'acclamato Ori and the Will of the Wisps, abbiamo superato gli oltre 100 titoli per PC Game Pass supportati su GeForce NOW. Saltate nel cloud per vivere il coraggioso viaggio di Ori con il nostro bundle natalizio, in cui gli utenti possono ottenere 3 mesi gratuiti di PC Game Pass inclusi con 6 mesi di abbonamento Ultimate, entrambi a soli $ 99,99.Scegliete uno dei 17 nuovi giochi con cui divertirvi dal cloud questa settimana:

