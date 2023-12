Biden vs Trump nel 2024: Il Duello per la Democrazia Americana

Negli Stati Uniti del 2024, il presidente Biden ha sollevato gravi preoccupazioni sulla democrazia, identificando in Trump la più grande minaccia. Biden afferma che la presenza di Trump nel 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza nel 2026 è un rischio inaccettabile.

Biden sostiene che Trump, il "primo candidato perdente nella storia a rifiutarsi di accettare la volontà del popolo", rappresenti un pericolo per la democrazia. Ha esortato il popolo americano a unirsi e far sentire la propria voce per proteggere i valori democratici.

Il presidente attuale ha accusato Trump di aver promesso di diventare un dittatore, minacciando di utilizzare l'esercito per perseguitare gli oppositori politici. Biden ha scherzato sul fatto che Trump aveva promesso di essere un dittatore solo per un giorno e ha ringraziato Dio che fosse stato così.

In risposta, Trump ha respinto le affermazioni di Biden come "bufale" e "disinformazione democratica", definendo Biden un "corrotto". Trump ha sostenuto che le accuse sono un tentativo disperato di distrarre dai presunti abusi di potere della sinistra.

Biden ha poi accennato alla sua candidatura alle elezioni del 2024, affermando di essersi candidato per impedire a Trump di vincere. Trump ha ribattuto, dichiarando di essere la salvezza della democrazia e che la vera minaccia è rappresentata da Biden. La lotta per la presidenza del 2024 si prospetta intensa, con entrambi i contendenti impegnati a difendere la democrazia secondo la propria prospettiva.

