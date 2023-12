EA SPORTS FC sarà la piattaforma ufficiale per il torneo UEFA eEURO

Inizia il cammino verso l'UEFA eEURO 2024, che offre a 24 giocatori di EA SPORTS FC™ l'opportunità di rappresentare il proprio Paese. EA SPORTS FC sarà la piattaforma ufficiale del torneo UEFA eEURO, una competizione di esports che vede protagonisti i migliori giocatori europei di EA SPORTS FC™, in rappresentanza delle squadre nazionali UEFA. L'eEURO è una competizione internazionale annuale di esports che invita i giocatori a gareggiare nel campionato europeo di calcio esports per le squadre nazionali d'élite. Con oltre 50 squadre nazionali UEFA che hanno già confermato la loro partecipazione, il torneo UEFA eEURO 2024 prenderà il via con le qualificazioni online, che si svolgeranno a marzo 2024, per arrivare alle finali live del campionato, previste a luglio 2024. Prima delle fasi di qualificazione agli eEURO, le squadre nazionali selezioneranno un giocatore di esports che le rappresenterà durante la competizione. Ogni Paese sceglierà il proprio meccanismo di selezione, e molti ospiteranno tornei di selezione dei giocatori, offrendo ai giocatori di EA SPORTS FC 24 la possibilità di competere per conto del proprio Paese. Per alcuni Paesi selezionati, le giornate dedicate ai tornei di selezione dei giocatori della squadra nazionale si svolgeranno in date dedicate a gennaio 2024, per determinare il loro rappresentante. Le iscrizioni ai tornei di selezione dei giocatori della squadra nazionale sono aperte a questo link, insieme all'elenco completo dei Paesi che hanno confermato la loro partecipazione. EA SPORTS FC™ 24 è disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch. Scaricate EA SPORTS Mobile su App Store e Google Play Store per avere il Gioco Più Bello del Mondo a portata di mano.



