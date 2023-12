The Game Awards 2023

NINTENDO PORTA A CASA IL PREMIO

BEST ACTION/ADVENTURE GAME PER

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

DAI THE GAME AWARDS



Il grande evento dedicato ai videogiochi riconosce a Nintendo premi anche per

Super Mario Bros. Wonder and Pikmin 4



I Game Awards hanno premiato Nintendo con tre riconoscimenti, tra cui Best Action/Adventure Game per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Best Family Game per Super Mario Bros. Wonder e Best Sim/Strategy Game per Pikmin 4. Questi giochi, tutti realizzati per Nintendo Switch, rappresentano nuovi capitoli di alcuni dei franchise più noti di Nintendo.



I partecipanti e gli spettatori dei The Game Awards hanno potuto assistere a una speciale esibizione orchestrale di musiche selezionate dai giochi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder. Per vedere l'esibizione e la premiazione nella sua interezza, visita il canale YouTube ufficiale dedicato ai The Game Awards.

