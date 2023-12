Diablo IV: Mattatoio di Zir e molto altro con la patch 1.2.3

E' tempo di prepararsi a una feroce battaglia contro il tempo per sconfiggere i servitori di Sire Zir nel Mattatoio di Zir, disponibile ora. Dopo aver completato il Percorso Stagionale, questa terribile sfida mette alla prova i viandanti più formidabili con livelli di difficoltà sempre crescente. Inoltre, la patch 1.2.3 introduce alcuni aggiornamenti di gioco, tra cui l'anteprima degli affissi nel menu Incantamento.

Per affrontare il Mattatoio di Zir bisogna prima completare tutti i capitoli del Percorso Stagionale, per sbloccare la ricetta per creare un Sigillo Forgiato nel Sangue. In questo modo sarà possibile far apparire il Canale Viscerale che permette di accedere al Mattatoio.

All'interno del Mattatoio i giocatori sono attesi da una terribile sfida, in cui avranno 10 minuti per uccidere tutti i nemici e sconfiggere i Cercatori di Sangue finali.

Dopo aver completato tutti i gradi del Mattatoio si otterrà la ricetta per creare il Sigillo Forgiato nel Sangue per il grado successivo.

Completare il primo grado sblocca un Glifo unico: Lacrime di Sangue. Questo glifo è fondamentale per sconfiggere i nemici nel Mattatoio e richiede più esperienza per essere potenziato rispetto ai Glifi d'Eccellenza.

Ora è possibile visualizzare in anteprima un elenco completo degli affissi possibili nel menu Incantamento tramite il pulsante Vedi affissi possibili.

Per coloro che non hanno ancora viaggiato nel mondo di Sanctuarium, Diablo IV è in sconto del 40% su Steam dal 4 all'11 dicembre.MATTATOIO DI ZIRPATCH 1.2.3

