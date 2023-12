Veeam estende le capacità di protezione informatica

Veeam® Software , leader numero uno al mondo nella protezione dei dati e nel recupero da ransomware, ha annunciato oggi la disponibilità generale del nuovo aggiornamento di Veeam Data Platform 23H2, che include la release Veeam Backup & Replication™ v12.1, oltre a Veeam ONE v12.1 e Veeam Recovery Orchestrator v7. Quest'ultima release di Veeam, con un'attenzione particolare alla resilienza radicale, include centinaia di nuove funzionalità e miglioramenti progettati non solo per proteggere i dati più critici delle aziende, ma anche per consentire loro una resilienza radicale in grado di reagire a ransomware e attacchi informatici.

“L'ultimo Veeam Data Protection Trends Report ha rilevato che l'85% delle organizzazioni ha subito almeno un attacco ransomware nell'ultimo anno, mentre solo il 16% è riuscito a recuperare senza pagare il riscatto,” ha dichiarato Danny Allan, CTO at Veeam. “Assicurarsi che la propria organizzazione sia protetta e resiliente in caso di attacco è l'unico modo per essere immune dagli impatti di un attacco. Il nuovo aggiornamento di Veeam Data Platform 23H2, che include Veeam Backup & Replication v12.1, si basa su ciò che Veeam sa fare meglio: ridurre i tempi di inattività e la perdita di dati per i nostri 450.000 clienti. Quest'ultima release offre il più breve intervallo tra gli incidenti informatici e il ripristino, dotando i nostri clienti di una resilienza radicale per mantenere il loro business in sempre in funzione."

Il 60% delle organizzazioni necessita di una revisione significativa o completa tra i team dedicati al backup e quelli che si occupano di sicurezza e i ruoli più vicini alle sfide degli eventi informatici spesso meno soddisfatti della collaborazione tra i team[i]. I nuovi aggiornamenti di quest'ultima release di Veeam sono progettati per unire i team IT, cloud e di sicurezza con la tecnologia al fine di affrontare, contenere e sconfiggere insieme il ransomware. Le nuove funzionalità e i miglioramenti includono:

Il motore IA per il rilevamento delle minacce informatiche integrato esegue un'analisi a basso impatto durante il backup per il rilevamento immediato di ransomware e attività di gestione dei file dannosi.

Il nuovo Veeam Threat Center evidenzia le minacce, identifica i rischi e misura il punteggio di sicurezza di un ambiente.

L'analisi dei contenuti YARA aiuta a individuare i ceppi di ransomware identificati per prevenire la reinfezione del malware in un ambiente; rileva la presenza di dati sensibili nei backup (come PII, PHI e dati PCI).

La protezione migliorata dei backup impedisce l'eliminazione accidentale o dolosa o la crittografia dei backup, utilizzando anche funzionalità aggiuntive di immutabilità e il nuovo principio dei quattro occhi per impedire l'eliminazione accidentale dei backup o dei repository.

Una maggiore sicurezza per il backup nel cloud garantisce l'accesso con privilegi minimi alle attività di backup e ripristino con autorizzazioni IAM più granulari, oltre a backup immutabili per i database Amazon RDS PostgreSQL.

Security & Compliance Analyzer verifica continuamente l'hardening dell'infrastruttura di backup e gli approcci alla protezione dei dati rispetto alle best practice per garantire il successo del ripristino. In qualità di fornitore numero uno al mondo nel mercato del software di replica e protezione dei dati[ii], Veeam sta lanciando nuove funzionalità per aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni a raggiungere una resilienza radicale che può derivare solo dalla completa fiducia nella protezione, nella risposta e nel ripristino. Le nuove funzionalità includono:

L'assistente AI guidato da modelli linguistici di grandi dimensioni e che utilizza la documentazione di prodotto come contest, fornisce accesso in tempo reale al patrimonio di conoscenze di Veeam, migliorando l'efficienza.

Il backup dell'archiviazione degli oggetti rafforza il ripristino con potenti funzionalità di ripristino granulare per i dati di archiviazione degli oggetti on-premise o nel cloud, protetti da un backup immutabile ultra-resistente.

Ampliamento dei carichi di lavoro nel cloud per proteggere Amazon S3, Amazon DynamoDB, Azure Blob, reti virtuali di Azure e Google Cloud Spanner.

La convalida automatica del ripristino nel cloud consente di risparmiare tempo automatizzando le attività manuali di post-recupero necessarie per il ripristino di un carico di lavoro on-premise in Microsoft Azure.

Veeam App for ServiceNow offre un'integrazione aperta sfruttando i flussi di lavoro di ServiceNow per monitorare i lavori di backup, le sessioni e i punti di ripristino in una dashboard precostituita con creazione automatica di incidenti.

Il nuovo plug-in per IBM DB2 e il supporto per Linux e SAP HANA in esecuzione su IBM Power eliminano la necessità di più soluzioni di backup in un data center IBM.

Il supporto del nastro IBM 3592 "Jaguar" riduce i costi senza compromettere la sicurezza, combinando la protezione dei dati air gapped di Veeam con uno storage a basso costo su scala aziendale.

Ampliamento delle capacità aziendali grazie al supporto per grandi volumi su NetApp ONTAP FlexGroups, ripristino istantaneo per PostgreSQL e integrazione con l'immutabilità del backup nativo su EMC Data Domain e HPE StoreOnce Catalyst Copy storage.

“Il cybercrime continua ad essere un'attività altamente redditizia per i criminali informatici, che diventano sempre più intelligenti e i loro attacchi sempre più sofisticati,” ha dichiarato Phil Goodwin, Research Vice President at IDC. “Questo ha alzato l'asticella per i fornitori di backup e ripristino che ora devono fornire una gamma completa di funzionalità di cyber-recupero. Questo include funzionalità di sicurezza che consentono alle aziende di rilevare e bloccare l'attacco sul nascere. Il nuovo annuncio di Veeam offre miglioramenti significativi alle funzionalità di protezione informatica: il motore di rilevamento malware integrato con intelligenza artificiale, il centro per le minacce e lo zero-trust dimostrano ancora di più l'impegno costante di Veeam per mantenere gli ambienti dei clienti al sicuro e recuperare rapidamente in caso di attacco.”



Disponibilità

Il nuovo aggiornamento di Veeam Data Platform 23H2 è ora disponibile. Per maggiori informazioni https://www.veeam.com.

Sono aperte le iscrizioni per il 10° evento annuale VeeamON, che si terrà dal 3 al 5 giugno 2024 presso il Diplomat Resort di Fort Lauderdale, in Florida. Registratevi ora per usufruire di una tariffa limitata per l'anniversario dei 10 anni: https://www.veeam.com/veeamon.

Altre News per: veeamestendecapacitàprotezioneinformatica