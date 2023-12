L'aggiornamento natalizio di Atari 50: The Anniversary Collection è ora disponibile gratuitamente. Il gioco base è disponibile su Xbox One e Series X|S, Sin dal suo lancio, Atari 50: The Anniversary Celebration si è imposto come nuovo standard di riferimento per le compilation di videogiochi, esplorando la ricca eredità di Atari e mostrando la storia della compagnia attraverso l’interazione dinamica con il giocatore. Realizzata dal talentuoso team di Digital Eclipse, Atari 50 emula senza soluzione di continuità otto console di Atari in un unico pacchetto. La collezione, che abbraccia cinque decenni, presenta una ricca libreria di titoli pubblicati, interviste agli sviluppatori, rivisitazioni inedite e gemme nascoste che raccontano in modo vivido l’evoluzione del gaming. Con la promessa di espansioni future, Atari mostra la propria dedizione a preservare l’integrità della storia del retro gaming.L'aggiornamento natalizio di Atari 50: The Anniversary Collection è ora disponibile gratuitamente. Il gioco base è disponibile su Nintendo Switch PlayStation 4|5 , Windows PC via Steam ed Epic Games Store al prezzo di 39.99€.