World of Warcraft Classic: Season of Discovery ora disponibile

World of Warcraft Classic invita giocatori e giocatrici a ritornare su Azeroth per iniziare un viaggio ricco di nuove avventure e scoperte. Nella Season of Discovery,ora disponibile, giocatori e giocatrici si avventureranno in una Azeroth diversa, in cui l'esplorazione e le scoperte saranno fondamentali per sbloccare nuove abilità e nuovi stili di gioco per i personaggi.

La Season of Discovery, accessibile sui reami Era Classic, arriva piena di nuove funzionalità e schemi unici, tra cui:

RUNE

In tutto il mondo, i personaggi potranno scoprire rune speciali che forniranno l'accesso a nuove abilità , alcune mai state disponibili per le classi in WoW Classic.

RUNE-ENGRAVING

I personaggi potranno applicare un certo numero di rune tramite il sistema del rune-engraving, che consente di cambiare abilità quando non si è in combattimento, per incoraggiare la sperimentazione.

Aumento incrementale del livello massimo

La Season of Discovery inizierà con un livello massimo di 25 e aumenterà questo limite nel tempo, offrendo un'esperienza di progressione di tipo finale a ogni nuova soglia.

Spedizioni di Classic rinnovate

Ogni nuova soglia di livello massimo fornirà nuovi contenuti da sperimentare, a partire dall'incursione Blackfathom Deeps da 10 giocatori di livello 25 : originariamente una spedizione da 5 giocatori, l'istanza è stata riprogettata negli scontri con i boss per offrire nuove entusiasmanti sfide che metteranno alla prova le configurazioni dei personaggi.

: originariamente una spedizione da 5 giocatori, l'istanza è stata riprogettata negli scontri con i boss per offrire nuove entusiasmanti sfide che metteranno alla prova le configurazioni dei personaggi. Eventi mondiali PvP

Oltre alle nuove incursioni, ogni nuova soglia di livello massimo ospiterà alcuni eventi PvP nel mondo esterno, per i giocatori che vogliono mettere alla prova le proprie nuove abilità contro altri giocatori. La prima zona PvP interessata con il livello massimo 25 sarà Ashenvale.

