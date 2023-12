Still Wakes the Deep: Jason Graves si occuperà delle musiche

The Chinese Room e Secret Mode sono onorati di dare il benvenuto al due volte vincitore del BAFTA Jason Graves, compositore di fama internazionale che metterà a disposizione il suo sconfinato talento per la colonna sonora di Still Wakes the Deep. Il coinvolgimento del compositore è descritto in dettaglio in un nuovissimo documentario incentrato sui suoni e sulla colonna sonora del gioco, presentato nell'ambito del PC Gaming Show: Most Wanted.

The Chinese Room è nota per le sue magnifiche e pluripremiate musiche, quindi per il team era importante lavorare con un compositore in grado di fornire una colonna sonora di livello mondiale all'altezza della qualità che ci si aspetta dai suoi titoli. Jason Graves compone colonne sonore di videogiochi da oltre 20 anni, avendo realizzato le musiche di serie come Tomb Raider, Far Cry e Moss. Le sue eccezionali credenziali horror includono la serie Dead Space, Until Dawn e The Dark Pictures Anthology.



Per contribuire all'atmosfera e al tono di Still Wakes the Deep, Graves ha commissionato uno strumento unico per la colonna sonora del gioco. Conosciuto affettuosamente come "The Rig", questa struttura sonora metallica ha la forma di una piattaforma petrolifera ed è utilizzata per creare i suoni metallici e ultraterreni che permeano la colonna sonora del gioco. Per completare il corpo di questo sound, Graves ha utilizzato anche un sintetizzatore Moog Model D, che aggiunge un ulteriore strato di inquietudine quando viene combinato con The Rig.



Nel corso del documentario, i fan incontreranno il quartetto di musicisti che forniscono archi e fiati per gli elementi più umani della colonna sonora. Graves e il team audio di The Chinese Room parlano anche di come hanno collaborato per dare vita al mondo di Still Wakes the Deep e di come uno strumento davvero inaspettato sia entrato a far parte della colonna sonora.



"Quando ho ricevuto l'e-mail da Daan [Hendriks, direttore audio] la prima volta, ho letteralmente pensato: gasp!", racconta Graves nel mini-documentario. "The Chinese Room è proprio in cima alla lista per me. Tutti i loro giochi sono sempre stati così unici e così divertenti da giocare".



Still Wakes the Deep è un gioco horror di prossima uscita del pluripremiato sviluppatore The Chinese Room. Il gioco vede i giocatori navigare in una piattaforma petrolifera off-shore, lottando per la sopravvivenza contro le condizioni meteorologiche avverse e un orrore ignoto che si è fatto strada a bordo.



Still Wakes the Deep uscirà nel corso del 2024 per Xbox Series X|S, Xbox Games Pass, PC, PC Games Pass, e PlayStation5.



