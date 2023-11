Segway-Ninebot presenta le stazioni di alimentazione portatili Segway Cube

Leader nel settore della micromobilità e della robotica, Segway-Ninebot entra nel settore dell’home energy storage con la serie di stazioni di alimentazione portatili Segway Cube. Attualmente la gamma è composta da due modelli, il Segway Cube-1000 con una capacità di 1 kWh e il Segway Cube-2000 con una capacità di 2 kWh, ma nei prossimi mesi si arricchirà di una batteria indipendente espandibile - Segway Cube-BTX-1000 – e di due pannelli solari, Segway Solar Panel SP100 (100W) e Segway Solar Panel SP200 (200W).

La linea Segway Cube incorpora un design a batterie modulari impilate, che consente di aggiungere senza problemi fino a cinque moduli batteria (venduti separatamente), ciascuno dei quali fornisce 1kWh di accumulo di energia affidabile e flessibile. Questa configurazione adattabile è in grado di essere impiegata in un'ampia gamma di scenari, dall'uso personale al soddisfacimento delle esigenze energetiche di un'abitazione. I due dispositivi vantano anche una potenza ultraelevata di 2200W AC. In particolare, regolano in modo intelligente l'alimentazione degli apparecchi elettrici collegati per evitare il sovraccarico, supportando dispositivi con un consumo di energia fino a 4400W, rispetto a un utilizzo medio giornaliero di elettricità da parte delle famiglie di circa 3000W.

Luke Gao, fondatore e presidente di Segway-Ninebot, dichiara: "Nel corso degli anni abbiamo utilizzato quasi 20 milioni di pacchi batteria e oltre 600 milioni di celle agli ioni di litio in diverse categorie di prodotti. Grazie a quest’uso intensivo, abbiamo sviluppato il nostro sistema intelligente di gestione delle batterie (BMS). Questa ricca esperienza in questo campo, unita alla risposta estremamente positiva dei nostri utenti, ha spianato la strada del nostro successo".

In termini di qualità e affidabilità, la serie Segway Cube utilizza la lega di magnesio AM60B come scheletro, che fornisce una protezione esterna più robusta al prodotto. Inoltre, adotta stabili celle di alimentazione al litio-ferro-fosfato di tipo automobilistico, certificate UL, combinate con 10 funzioni BMS, che garantiscono una protezione interna completa del prodotto. In contesti difficili, come i luoghi soggetti a umidità, alte temperature, urti e nebbia salina, i prodotti sono in grado di fornire un'esperienza di alimentazione più sicura e stabile per la batteria. Dal punto di vista dell’impermeabilità, la certificazione IPX3 garantisce la possibilità di proteggere efficacemente dagli spruzzi d'acqua. Il grado di protezione del singolo pacco batteria raggiunge il grado IP56.

Cube 1000 e Cube 2000 sono dotati anche di una porta di ricarica DC MPPT da 800W per supportare la ricarica in auto o solare. In combinazione con la ricarica rapida AC da 1250W, Cube 1000 e Cube 2000 possono essere ricaricati completamente in sole 1,2 ore e 1,8 ore rispettivamente.

"La serie Segway Cube è il primo prodotto di Segway-Ninebot per la produzione di energia elettrica rivolto a soluzioni di energia verde per i consumatori a livello globale. In futuro, sfrutteremo appieno le nostre competenze per arricchire il portafoglio di prodotti così da rendere più facile per i consumatori l'accesso e l'utilizzo di energia verde”, continua Jason Dong, GM di Segway Home Energy Storage.

Prezzo e disponibilità

La serie Segway Cube è disponibile in pre-ordine esclusivamente sul negozio online ufficiale Segway.com (in Francia, Spagna, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Irlanda e Portogallo) con un pannello solare in omaggio (esclusivamente sul negozio online e limitato a un numero fisso di primi pre-ordini) con i seguenti prezzi al pubblico:

- Cube 1000: 379 euro

- Cube 2000: 599 euro



I prodotti sono distribuiti in Italia da Attiva e saranno disponibili presso i rivenditori selezionati da Segway-Ninebot, in negozio e online, a partire dall'inizio di dicembre.



Le specifiche, il prezzo e la disponibilità al dettaglio della serie Segway Cube nel mercato europeo possono variare leggermente da Paese a Paese.

Altre News per: segwayninebotpresentastazionialimentazioneportatilisegway