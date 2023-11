Che i giochi abbiano inizio: la vostra guida a tutte le principali uscite all'orizzonte

L'anno 2023 sta per volgere al termine, ma l'anno prossimo promette di essere ricco di sorprese. Ci sono tanti giochi in arrivo, per tutti i gusti e per tutte le piattaforme: giochi di ruolo, d'azione, strategici, platform, giochi di avventura.

Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le console.

Siete pronti a viaggiare in mondi fantastici, vincere combattimenti epici ma anche riflettere su grandi temi universali divertendovi per ore e ore?

Guardiamo insieme all’orizzonte e rimanete pronti… che i giochi abbiano inizio!

Le 6 prossime uscite

Oggi per voi abbiamo selezionato 6 titoli che non ci fanno stare più nella pelle. Tra questi troverete titoli che dimostreranno, oltre alla qualità tecnologica, una lodevole profondità narrativa:

Forspoken Thirsty Suitors: The Prequel Dragon Age: Dreadwolf Pragmata Bayonetta 3 Sonic Frontiers

Dettagli sulle maggiori uscite 2024

L'anno 2024 si preannuncia quindi ricco di sorprese per i fan di tutto il mondo. Molti giochi attesi da tempo stanno finalmente per essere rilasciati, e la varietà di generi e piattaforme rappresenta un'ottima notizia per tutti i tipi di giocatori.

Andiamo a vedere meglio quando usciranno e qualcosa di più… e se questa lista non dovesse soddisfarvi, scoprite di più qui su Gamer. Che il prossimo anno vi porti avventure straordinarie e emozioni senza fine nel vasto mondo dei videogiochi!

Forspoken

Data di uscita : 24 gennaio 2024

: 24 gennaio 2024 Piattaforme : PC, PlayStation 5

: PC, PlayStation 5 Panoramica: Frey Hawthorne è una giovane donna di New York che viene trasportata nel magico mondo di Athia. In questo mondo, Frey è dotata di nuovi poteri magici che dovrà imparare a controllare per sopravvivere. Frey dovrà anche affrontare le minacce di Athia, tra cui la Faglia, una forza maligna che sta distruggendo il mondo.

Il gioco è sviluppato da Luminous Productions, lo studio che ha creato Final Fantasy XV. Il gameplay combina elementi di gioco di ruolo d'azione e di hack and slash. Frey può usare i suoi poteri magici per attaccare i nemici, esplorare il mondo e risolvere enigmi.

Thirsty Suitors: The Prequel

Data di uscita : 21 febbraio 2024

: 21 febbraio 2024 Piattaforme : PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Panoramica: questo prequel del gioco di avventura romantico Thirsty Suitors racconta la storia di Raeka, la madre della protagonista Nisha. Raeka è una giovane donna che si sta preparando per il matrimonio, ma deve prima affrontare i suoi demoni interiori.

Il gioco è sviluppato da Outerloop Games, un nuovo studio di sviluppo composto da veterani di Square Enix e Capcom. Il gameplay è un mix di esplorazione, dialoghi e combattimenti. Raeka può usare le sue abilità per risolvere enigmi, interagire con gli altri personaggi e combattere i nemici.

Dragon Age: Dreadwolf

Data di uscita : 21 marzo 2024

: 21 marzo 2024 Piattaforme : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Panoramica: questo sequel del gioco di ruolo Dragon Age: Inquisition vede l'Inquisitore affrontare Solas, il Dio Drago. Il gioco includerà un nuovo mondo da esplorare, nuove storie e nuovi personaggi.

Il gioco è ambientato nel mondo di Thedas, alcuni anni dopo gli eventi di Dragon Age: Inquisition. L'Inquisitore deve affrontare Solas, che sta cercando di liberare dei demoni. Il gioco includerà anche un nuovo mondo da esplorare, nuove storie e nuovi personaggi.

Pragmata

Data di uscita : 21 aprile 2024

: 21 aprile 2024 Piattaforme : PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Panoramica: Pragmata è un gioco d'azione e avventura post-apocalittico ambientato su un mondo lunare. I giocatori controllano una donna e un robot che devono collaborare per sopravvivere in questo mondo pericoloso.

Il gioco è sviluppato da Capcom, lo studio che ha creato Resident Evil e Devil May Cry. Il gameplay combina elementi di esplorazione, combattimento e risoluzione di enigmi. I giocatori potranno usare le loro abilità per esplorare il mondo, combattere i nemici e risolvere enigmi.

Bayonetta 3

Data di uscita : 21 maggio 2024

: 21 maggio 2024 Piattaforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Panoramica: Bayonetta 3 è il terzo capitolo della saga di Bayonetta, un action game hack and slash sviluppato da PlatinumGames. Il gioco vede la protagonista, Bayonetta, affrontare nuovi nemici e nuove sfide.

Bayonetta 3 introduce nuovi personaggi, come Viola, una nuova protagonista che può usare i poteri della magia nera. Il gioco includerà nuove abilità e mosse per Bayonetta, che le permetteranno di affrontare i nemici in nuovi modi, e sarà ambientato in un nuovo mondo, che sarà più vasto e dettagliato rispetto ai mondi dei precedenti giochi.

Sonic Frontiers

Data di uscita : 21 giugno 2024

: 21 giugno 2024 Piattaforme : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Panoramica: Sonic Frontiers è un nuovo gioco di Sonic che vede il riccio blu viaggiare in un nuovo mondo aperto. Il gioco promette un gameplay innovativo e coinvolgente, accompagnato da una grafica spettacolare.

Il gameplay combina elementi di esplorazione, combattimento e velocità. Sonic può usare le sue abilità per esplorare il mondo, combattere i nemici e sfrecciare a velocità supersonica.

L’orizzonte non è così lontano

Come avete visto, alcuni di questi giochi usciranno all’inizio dell’anno prossimo… quindi sì, c’è sicuramente da aspettare, ma intanto possiamo farci la bocca senza che si inasprisca troppo. Dunque abbiamo titoli con diversi generi, per diverse console, per tutti i gusti.

Quindi rimanete ancora un po’ nella pelle e continuate a seguirci per saperne di più!

