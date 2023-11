Scopri il desiderio finale di Riven nella Stagione dei Desideri di Destiny 2, in arrivo oggi

Adotta l'inconfondibile stile di Geralt di Rivia con i nuovi decori

Trailer

https://youtu.be/XxxP-FZPTak

Oggi Bungie ha lanciato la Stagione dei Desideri, l'ultima stagione di Destiny 2 prima del lancio de La Forma Ultima. La stagione continuerà la storia dell'ultimo anno di contenuti, partendo dalla scoperta di un uovo di Ahamkara nascosto, la quale porterà a un accordo con il drago dei desideri Riven. La Regina Mara Sov cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio, per poter finalmente entrare nel Viaggiatore e raggiungere il Testimone. Questa stagione offrirà delle emozionanti missioni della storia settimanali, la nuova attività "Tana di Riven" e la nuova funzione di ricerca squadra; inoltre, riproporrà la mappa Cittadella nel Crogiolo e presenterà una nuova segreta, insieme a tanto altro.



Questa settimana Bungie ha annunciato che il lancio de La Forma Ultima avverrà il 4 giugno 2024, in modo da assicurarsi più tempo per preparare un'esperienza di qualità per i giocatori di Destiny 2. Nella seconda metà della Stagione dei Desideri, Bungie proporrà due mesi di contenuti con un aggiornamento chiamato Destiny 2: Verso la Luce. Questi contenuti di gioco saranno disponibili per tutti i giocatori al fine di prepararli al viaggio all'interno del Viaggiatore.





Una nuova collaborazione su Destiny 2

Grazie alla collaborazione con CD PROJEKT RED, la nuova stagione di Destiny 2 vedrà la partecipazione del Lupo Bianco: con i nuovi incredibili decori per armatura, i guardiani potranno vestire i panni del famoso cacciatore di mostri Geralt di Rivia. Il crossover offrirà dei decori per armatura a tema per ogni classe, nonché uno Spettro, una nave, un astore, un emote e una mossa finale nuovi.



Non solo Stagione dei Desideri

Il 30 novembre Bungie darà inizio alla prima fase di test sull'attesissima funzione di ricerca squadra, che verrà proposta in versione beta. Una volta lanciata la versione finale della funzionalità , i guardiani potranno facilmente trovare dei compagni con cui affrontare tutti i contenuti di gioco di gruppo, come le incursioni, le segrete, le attività stagionali, le partite del Crogiolo, gli assalti e così via. Per più informazioni sulla funzione di ricerca squadra e le diverse fasi di sviluppo, consultare l'articolo degli sviluppatori: anteprima versione beta funzione di ricerca squadra.





Il 1° dicembre alle 18:00 italiane sarà lanciata Rovina della Signora della Guerra, la seconda segreta dell'anno di contenuti de L'Eclissi. La segreta sarà disponibile per i possessori de L'Eclissi + Pass annuale o della Chiave delle segrete de L'Eclissi che si riterranno all'altezza della sfida.



Il 12 dicembre torna l'evento dell'Aurora! Eva Levante affiderà ai guardiani l'incarico di preparare dei prelibatissimi dolcetti da consegnare ai membri dell'Avanguardia e ad altri personaggi tanto amati, in nome delle festività invernali. A febbraio poi, attraverso i nuovi Momenti di Trionfo, i giocatori potranno celebrare l'anno di contenuti di Destiny 2 appena trascorso con sfide, trionfi e relative ricompense. Con i Giochi dei Guardiani di marzo, invece, i guardiani saranno chiamati nuovamente a misurarsi nella competizione fra classi.La Stagione dei Desideri preparerà i giocatori a fronteggiare il Testimone ne La Forma Ultima , il cui lancio è previsto per il 4 giugno 2024.

