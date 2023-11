Spontex sceglie di nuovo ShopFully

il 66% dei consumatori dichiara di aver acquistato i prodotti, il 7% di voler acquistare i prodotti in futuro

Promuovere il concorso “Vinci un premio a settimana” e aumentarele vendite in negozio dei panni in microfibra: sono questi gli obiettivi per cuiSpontex, marchio del gruppo Newell, leader nel mondo per la vendita di prodotti per la cura della casa,ha rinnovato la collaborazione con ShopFully, tech company italiana leader europeo nel Drive to Store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro. E i risultati della campagna sono stati più che positivi:il 66% dei consumatori esposti ha dichiarato di aver acquistato i prodotti in comunicazione (+37 punti percentualirispetto ai non esposti), mentreil 7% di voler acquistare i prodotti in futuro.

Attraverso l’utilizzo dei diversi canali e dei formati digitali di ShopFully, Spontex èentrata in contatto con i consumatori localizzatinelle zone selezionate, stimolando il loro l’interesse nei confronti dei prodotti Spontex e guidandoli lungo tutte le fasi del percorso di acquisto, a partire dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in punto vendita.

In particolare, l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull'intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile - ha portato ad un impatto positivo in termini di visite in negozio.Oltre il60% dei consumatori esposti alla campagna, infatti, ha visitatouno dei negozifisici coinvolti nella campagna e un utente su quattro ha dichiarato di aver partecipato al concorso a premi "Vinci un premio a settimana", oggetto della comunicazione della campagna.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti nuovamente da Spontex e di aver impiegato la nostra tecnologia per sostenere il brand nell’incentivare le vendite dei suoi prodotti in negozio. Grazie all’impiego dei nostri marketplace proprietari e di HI!, ci impegniamo a supportare i nostri clienti con le migliori soluzioni di Drive to Store digitale, mettendoli in relazione con i potenziali acquirenti” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully .

“In seguito ad una prima esperienza, abbiamo scelto di puntare nuovamente sul digitale e sulla tecnologia di ShopFully. Ancora una volta, siamo soddisfatti dell'esito della collaborazione, i cui risultati dimostrano come il digitale rappresenti uno strumento fondamentale per coinvolgere in modo efficiente i potenziali acquirenti e per aumentare gli ingressi e le vendite all’interno dei negozi fisici”, ha commentato Alessia Ballabio, Digital Communication Specialist.

