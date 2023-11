Nilox e Inter per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Nilox e Inter scendono in campo al carcere minorile Beccaria per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Una giornata all’insegna dell’inclusività ha visto la squadra dei detenuti dell’istituto penale minorile di Milano giocare insieme ai ragazzi del Settore Giovanile dell’Inter.

Nilox, brand di tecnologia per la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, celebra la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza supportando un’iniziativa speciale: la finale della “Beccaria Cup”, partita di calcio che ha visto la squadra dei detenuti dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano gareggiare insieme ai giocatori del Settore Giovanile di FC Internazionale Milano.

Giunta alla quarta edizione, in collaborazione con Nilox, l’iniziativa rappresenta un’occasione unica per aprire le porte dell’Istituto e creare un momento di gioco e di condivisione: un match tra due squadre miste, formate sulla base di un sorteggio, in cui alla fine - a prescindere dal risultato - vincono tutti, perché la Beccaria Cup ha un obiettivo educativo che va ben oltre punteggi e classifiche.

Il calcio diventa così una forma di rieducazione e una leva per recuperare valori e modalità di relazione fondamentali come lealtà, rispetto reciproco, collaborazione, determinazione e spirito di squadra. Valori ampiamente condivisi sia da Nilox, che ha fornito i kit da gioco alle due squadre, che dal Club nerazzurro, che promuovono questo incontro all’interno di un progetto educational nato con l’obiettivo di offrire ai giovani detenuti formazione e strumenti per migliorare non solo come giocatori, ma anche a livello umano e personale.

Anche quest’anno, presente a bordo campo per motivare e coinvolgere i ragazzi del Beccaria, Massimo Achini, Presidente del CSI Milano, già allenatore della squadra del Beccaria.

“Siamo particolarmente fieri che il nostro impegno si concretizzi in un progetto di inclusione sportiva e sociale insieme a Inter,” ha commentato Giovanni Testa, Chief Operating Officer di Nilox. “Lo sport e il movimento sono al cuore del nostro marchio e vedere come questo linguaggio, con la sua universalità, riesca a superare qualsiasi barriera, unendo gli individui e favorendo il dialogo, non smette mai di sorprenderci ed emozionarci”.

Altre News per: niloxinterdirittidell’infanziadell’adolescenza