Le migliori VPN per la tua sicurezza e offerte Cyber Monday 2023

Il Black Friday è finito, ma sul mercato ci sono ancora ottimi affari in materia di sicurezza, con i saldi del Cyber Monday che iniziano adesso. Il Black Friday e il Cyber Monday 2023 portano grandi vendite da parte di rivenditori come Amazon, Best Buy e altro ancora, con sconti sostanziali su prodotti come laptop, TV, cuffie e altro ancora, inclusi abbonamenti software.

Le reti private virtuali (VPN) sono un ottimo modo per rafforzare la tua sicurezza online. Abbiamo analizzato e trovato le migliori VPN disponibili e cercheremo a trovare la miglior offerta adatta alle tue esigenze. Una VPN, o Virtual Private Network (Rete Virtuale Privata), è un servizio che consente di creare una connessione sicura su una rete pubblica, come Internet. La sua principale funzione è quella di proteggere la tua privacy e la sicurezza dei dati durante la trasmissione attraverso Internet.

Ecco come funziona una VPN e a cosa serve:

1. Privacy e Crittografia: Una VPN cripta il traffico Internet tra il tuo dispositivo e il server VPN. Questo significa che, anche se stai utilizzando una rete Wi-Fi pubblica o non sicura, le tue informazioni rimangono protette dalla visualizzazione di terze parti.

2. Mascheramento dell'Indirizzo IP: Una VPN nasconde il tuo indirizzo IP reale e sostituisce con uno fornito dal server VPN. Questo rende più difficile per i siti web e i servizi online tracciare la tua posizione fisica e identità.

3. Accesso a Contenuti Geograficamente Limitati: Molte persone utilizzano una VPN per aggirare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti online che potrebbero essere bloccati o limitati nella loro area geografica.

4. Sicurezza su Reti Wi-Fi Pubbliche: Quando ti connetti a una rete Wi-Fi pubblica, il rischio di essere vittima di attacchi informatici aumenta. Una VPN fornisce uno strato di sicurezza aggiuntivo, rendendo più difficile per gli hacker intercettare i dati trasmessi tra il tuo dispositivo e il server VPN.

5. Navigazione Anonima: Utilizzare una VPN può fornire un certo grado di anonimato online, poiché maschera il tuo indirizzo IP e crittografa le tue attività online. Tuttavia, è importante notare che una VPN non fornisce anonimato completo e altre misure possono essere necessarie per raggiungere tale obiettivo.

6. Protezione da Sorveglianza e Censura: In alcune regioni del mondo, Internet è soggetto a censura e sorveglianza da parte del governo. Una VPN può aiutare gli utenti a eludere queste restrizioni e navigare liberamente su Internet.

È importante notare che mentre una VPN offre una maggiore sicurezza e privacy online, non protegge completamente da tutte le minacce. È sempre consigliabile adottare altre pratiche di sicurezza informatica, come l'utilizzo di software antivirus e la navigazione attenta su Internet.

Ecco la classifica delle 3 migliori VPN da scegliere e con le quali la tua privacy sarà totalmente al sicuro. I servizi analizzati sono tra i migliori sul mercato per qualità del servizio, numero di server presenti nel mondo, semplicità di accesso e feedback degli utenti.

1° Posto CyberGhost

CyberGhost offre molte offerte anche durante il Cyber Monday. Una VPN che offre protezione per un massimo di sette dispositivi su un singolo abbonamento, oltre 6800 server e una garanzia di rimborso di 45 giorni, CyberGhost risulta la migliore scelta per il lungo periodo di prova e l'enorme quantità di server (molti dei quali super veloci ed ottimizzati per lo streaming). Una delle funzioni più comode di CyberGhost per lo streaming è la connessione automatica e lo split delle App su cui usare la VPN : una volta impostata non dovete preoccuparvi di controllare o avviare la rete privata sul vostro device.

L'offerta prevede un piano biennale: pagherai €2,03 al mese - un risparmio dell'84% - e riceverai anche quattro mesi di accesso gratuito, aggiunti alla durata dell'abbonamento. CyberGhost VPN protegge la tua privacy online attraverso la crittografia del traffico e la mascheratura del tuo indirizzo IP reale, indipendentemente dalla tua attività: che tu stia guardando in streaming, condividendo file torrent, giocando, effettuando acquisti, operazioni bancarie o semplicemente navigando su Internet. La tua identità e la tua posizione rimarranno completamente nascoste.

2° Posto Surfshark

Anche Surfshark offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e al momento puoi sottoscrivere un abbonamento di due anni per l'equivalente di € 2,69 al mese e 30 giorni di prova. Come bonus, riceverai tre mesi di accesso gratuito aggiunti alla durata del tuo piano. Non ha nessun limite sui dispositivi connessi e forse per questo a volte potrebbe risultare un pò più lenta rispetto ad altre, ma ti basterà cambiare server e sceglierne un altro con minori connessioni attive. Surfshark è una società di sicurezza informatica focalizzata sullo sviluppo di soluzioni di privacy e sicurezza. I prodotti includono VPN, antivirus, Alert (un sistema di rilevamento di fughe di dati), Search (uno strumento di ricerca privato), Incogni (un sistema automatizzato di rimozione dei dati personali) e ID alternativo (la tua persona online e il tuo alias email).

3° Posto ExpressVPN

L'offerta di ExpressVPN risulta la meno economica a € 6,29 al mese per un piano annuale di 12 mesi + 3 mesi gratuiti. Ma la forza di ExpressVPN è la vasta rete di server, le velocità elevate, la sicurezza solida ed eccellenti capacità di streaming. ExpressVPN offre gli sconti e le offerte migliori per la VPN, garantendo al contempo la massima qualità nel settore del servizio VPN con tre mesi di accesso gratuito, 30 giorni per il rimborso e un anno di servizi di backup su cloud illimitati su Backblaze.

