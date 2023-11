Trust GXT838 AZOR Combo Recensione

Oggi vi parlo del set tastiera e mouse GXT838 AZOR COMBO di Trust. Il set di Trust è un'opzione economica per i giocatori che cercano periferiche da gioco entry-level, è composto da una tastiera meccanica e da un mouse cablato. Dopo aver provato il set tastiera e mouse GXT838 AZOR COMBO, ecco cosa ne penso nella recensione.La confezione del set tastiera e mouse GXT838 AZOR COMBO è realizzata in cartone di colore nero con il logo Trust e il nome del prodotto in bianco. La confezione è abbastanza semplice, ma è funzionale e protegge bene il contenuto.

Specifiche della confezione

Dimensioni: 45 x 25 x 12 cmPeso: 1,2 kg

Materiale: cartone

Colore: nero

All'interno della confezione si trovano:

La tastiera GXT838 AZOR COMBOIl mouse GXT838AZOR COMBO

Il cavo USB per collegare la tastiera al computer

Il manuale utente

Tastiera





La tastiera è avvolta in un sacchetto di plastica e il mouse è in una scatola di plastica. Il cavo USB è avvolto in un anello di plastica. Il manuale utente è in formato cartaceo è molto ben scritto e fornisce le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del set. Nel complesso, la confezione del set tastiera e mouse GXT838 AZOR COMBO è semplice ma funzionale. Protegge bene il contenuto e fornisce tutte le informazioni necessarie per l'installazione e l'utilizzo. La tastiera è dotata di 104 tasti, inclusi i tasti funzione, i tasti multimediali e i tasti di scelta rapida del gioco. I tasti sono retroilluminati con LED RGB e possono essere personalizzati tramite il software Trust GXT Gaming. La tastiera è realizzata con un telaio in plastica ABS e utilizza interruttori meccanici Outemu Blue. Gli interruttori Outemu Blue sono noti per il loro clic soddisfacente e per la loro risposta rapida.

Mouse

Il mouse è dotato di un sensore ottico con una risoluzione di 800-3000 DPI e ha anche 6 pulsanti programmabili che possono essere personalizzati tramite il software Trust GXT Gaming. Il mouse è realizzato con un telaio in plastica ABS e ha una forma ergonomica che lo rende comodo da usare per lunghe sessioni di gioco. Set consigliato a:

Giocatori entry-level

Chi cerca un set da gioco senza spendere troppo

Chi apprezza la retroilluminazione RGB personalizzabile

Nel complesso il set tastiera e mouseè molto confortevole da usare. La tastiera è agevole da usare e i tasti meccanici Outemu Blue offrono un clic soddisfacente. Il mouse è preciso e reattivo e isono utili per personalizzare il set alle proprie esigenze. Il design della tastiera non è il più moderno, ma è comunque funzionale, mentre il sensore del mouse è sufficiente per la maggior parte dei giochi. Consiglio di abbinare il set con la sedia da gaming Trust GXT 714R Ruya, per ricreare la postazione da gaming perfetta per questo fine 2023.

Conclusioni

Per un set di periferiche da gioco, il GXT838 AZOR COMBO di Trust offre un buon rapporto qualità-prezzo. È una buona scelta per i giocatori che cercano un set di periferiche da gioco economiche e performanti.





Voto 7.5/10

Tastiera





Pro



Tastiera meccanica

RGB personalizzabile

Tasti funzione, multimediali e scelta rapida

Piedini in gomma antiscivolo

Design poco moderno

Rumorosità switches Outemu Blue

Mouse cablato

Sensore da 800-3000 DPI

6 pulsanti programmabili

Forma ergonomica

Grip confortevole

Sensore non dei più precisi

Design poco moderno

Altre News per: trustgxt838azorcomborecensione