Hamas : Liberati 13 ostaggi israeliani

13 cittadini israeliani, inclusi donne e bambini, sono stati liberati da Hamas in un secondo episodio di rilascio di ostaggi. Il gruppo è stato consegnato alla Croce Rossa, che li ha trasferiti al valico di Rafah per entrare in Egitto. Una volta lì, le forze speciali dell'esercito israeliano e le forze di sicurezza li hanno presi in consegna, procedendo al loro trasferimento in Israele. Dopo un iniziale controllo medico, sembrano trovarsi in buone condizioni fisiche.

