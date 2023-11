TMNT: Shredder's Revenge Anniversary Edition DISPONIBILE

Le versioni fisiche dell'edizione anniversario di "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" sono ora disponibili su PS4, PS5 e Nintendo Switch!



Gli Eroi in un Mezzo Guscio sono tornati e sono pronti a calciare un po' di guscio con l'incredibile DLC "Dimension Shellshock", ora disponibile per i giocatori di EU, ME, AUS e NZOggi l'editore di Maximum Entertainment Merge Games, Dotemu e lo sviluppatore Tribute Games, su licenza di Paramount Consumer Products, sono entusiasti di annunciare che le versioni fisiche di " Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" Anniversary Edition sono ora disponibili per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch!Con tutta la bontà di "TMNT: Shredder's Revenge" insieme a una fetta extra di DLC bollente, "Dimension Shellshock" introduce i giocatori a un nuovo modo di prendere a calci Foot Clan in modalità Sopravvivenza, due nuovissimi personaggi giocabili, Usagi e Karai, esclusivi tavolozze di colori e altro ancora!

TMNT: Shedder's Revenge - Anniversary Edition Trailer



Le versioni fisiche dell'Anniversary Edition di "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" saranno disponibili al prezzo di € 34,99.

I giocatori possono acquistare il gioco da tutti i principali rivenditori nei territori europei incluso il Signature Edition!



"Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" presenta un gameplay rivoluzionario radicato nelle classiche meccaniche di rissa senza tempo, offerte dagli esperti di picchiaduro di Dotemu (Streets of Rage 4) e Tribute Games. Fatti strada attraverso splendidi ambienti pixel art e uccidi tonnellate di nemici infernali con la tua tartaruga preferita, ognuno con le sue abilità e mosse, rendendo ogni corsa unica! Scegli un combattente, usa combo radicali per sconfiggere i tuoi avversari e sperimenta combattimenti intensi carichi di azione mozzafiato e oltraggiose abilità ninja.

Stai attento mentre affronti Shredder e il suo fedele Foot Clan da solo, oppure prendi i tuoi migliori amici e gioca con un massimo di 6 giocatori contemporaneamente! Combatti le orde del clan del piede nella nuovissima modalità Sopravvivenza per afferrare i cristalli dimensionali! Raccogliere abbastanza cristalli ti permetterà di viaggiare attraverso dimensioni diverse e inseguire il malvagio Shredder!



Ogni vittoria produce due portali che offrono bonus diversi. La tua scelta determinerà la tua prossima battaglia dimensionale! Sali di livello, amico! Diventa più forte attraverso ogni corsa attraverso le dimensioni!



Nuovi personaggi giocabili si uniscono alla festa! Usagi, il tenace coniglio samurai, è pronto a saltare attraverso le dimensioni per combattere il male e assistere a un nuovo stile di battaglie ultraterrene che attendono le tartarughe!Che sia un alleato o un nemico, Karai non esita a lanciarsi nella mischia multiversale insieme alle Tartarughe! Usando le sue tecniche fulminee, combatte per riportare l'onore al Clan del Piede!

Altre News per: tmntshredderrevengeanniversaryeditiondisponibile