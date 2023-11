MEGA International inserita nel Magic Quadrant Gartner 2023

MEGA International, azienda di riferimento nel settore dei software SaaS per l'Enterprise Architecture, ha annunciato oggi di essere stata posizionata da Gartner per il quindicesimo anno consecutivo come Leader nel Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools in riferimento alla piattaforma HOPEX.



La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza complessiva della visione e la capacità di esecuzione dell'azienda.



La piattaforma HOPEX è una soluzione Software as a Service (SaaS) moderna, sicura e scalabile che si integra perfettamente con l'ecosistema IT di un'azienda. Realizzata per adattarsi all'espansione di un'azienda, questa piattaforma fornisce basi solide, garantendo uniformità, scalabilità e un rapido ritorno sugli investimenti. Il suo sviluppo mira ad aiutare le organizzazioni a realizzare i loro obiettivi di trasformazione digitale e a strutturare un'impresa a prova di futuro.



Con una UX/UI rinnovata, la piattaforma HOPEX di MEGA facilita la collaborazione, l'automazione e gli approfondimenti, accelerando le iniziative di trasformazione aziendale. Questa soluzione completa comprende tutti gli strumenti e le funzionalità necessarie per aumentare l'allineamento strategico e accelerare gli sforzi di trasformazione all'interno di un'unica piattaforma innovativa che colma il divario tra business e IT. La piattaforma HOPEX, guidata dall'intelligenza artificiale e dall'automazione, stabilisce collegamenti tra le prospettive di business, IT, dati e rischi, costruendo una rappresentazione digitale dell'organizzazione.



I report Magic Quadrant sono il risultato di una ricerca rigorosa e basata sui fatti in mercati specifici, che fornisce una visione grandangolare delle posizioni relative dei fornitori in mercati in cui la crescita è elevata e la differenziazione dei fornitori è netta. I fornitori sono posizionati in quattro quadranti: Leaders, Challengers, Visionaries e Niche Players. La ricerca consente di ottenere il massimo dall'analisi di mercato in linea con le proprie esigenze aziendali e tecnologiche.



Gartner Disclaimer

Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle nostre pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione alla presente ricerca, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità a uno scopo particolare.

