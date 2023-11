The Sims Shop è ora disponibile

Sul sul, Simmini!

È il momento di dare vita alla magia di The Sims. Siamo fieri di annunciare che è ufficialmente aperto The Sims Shop, un luogo dove potete scoprire i gadget danno vita alla vostra creatività mentre sfoggiate con orgoglio la vostra passione per i Sims!

Celebrate decenni di The Sims attraverso abiti e accessori in edizione limitata, nonché future collaborazioni ispirate dall'universo di The Sims che conoscete e amate, disponibili in esclusiva nel negozio di The Sims.

I gadget sono ispirati all'iconografia di The Sims del passato e del presente. Dalle comode magliette che raffigurano l'iconico plumbob e la pianta mucca alle spille smaltate che ritraggono l'adorato coniglio da congelatore e il simbolo del simoleon, la gamma dei prodotti include tutto ciò di cui i Simmini necessitano per sentirsi integrati nel mondo di The Sims.

La prima uscita del The Sims Shop include abiti firmati, tra cui una tuta da allenamento e una felpa con cappuccio coordinate, camicie a maniche lunghe e corte, accessori, un peluche del coniglio da congelatore e spille smaltate.

Le offerte sono state create per tutti. Dagli oggetti essenziali per la quotidianità a quelli a tempo, la variegata gamma di prodotti sarà disponibile in tutto il mondo in versione unisex e in una miriade di taglie. Tutti i gadget sono ufficiali per assicurarne l'autenticità al più alto livello.

Se non volete perdervi nessuna nuova uscita, iscrivetevi su shopthesims.com per ricevere gli ultimi aggiornamenti e consultate la pagina delle domande frequenti nel The Sims Shop per qualsiasi dubbio ulteriore, inclusi quelli sulle spedizioni.

Seguite The Sims, The Sims FreePlay e The Sims Mobile sui social media, e leggete tutti gli ultimi aggiornamenti e notizie a cura della redazione di The Sims. Unitevi alla conversazione sul server ufficiale su Discord.





Altre News per: simsshopdisponibile