Arma Reforger esce dall’Early Access

Gli sviluppatori di Bohemia Interactive sono orgogliosi di annunciare che l'ultimo capitolo dell'acclamata serie Arma, Arma Reforger, è finalmente uscito dall'Early Access di Steam e da Game Preview di Xbox. Con il lancio della versione 1.0, i giocatori su PC e console Xbox potranno sperimentare il combattimento multiplayer PvPvE multipiattaforma di Arma Reforger con l'aggiunta cruciale degli elicotteri e di un nuovissimo sistema di rifornimento. La versione 1.0 rende disponibile lafunzionalità di base di Arma Reforger, ma c'è ancora molto da fare, come mostra la nuova roadmap aggiornata.

Arma Reforger è stato lanciato in Early Access il 17 maggio 2022. Da allora, il team di sviluppo ha lavorato instancabilmente partendo dal progetto iniziale e ha ascoltato attentamente il feedback della community per plasmare il gioco. Durante l'Accesso Anticipato sono state aggiunte molte nuove funzionalità e risorse, tra cui l'isola di Arland, un sistema medico completo, nuove armi e mine e molti miglioramenti e ottimizzazioni generali alle prestazioni.



Con il completamento di Ground Support e l'aggiunta di elicotteri e rifornimenti, le caratteristiche di gioco principali di Arma Reforger sono state implementate e il team di sviluppo ha ritenuto il gioco pronto per uscire dall'Early Access.

Mentre la versione 1.0 segna il rilascio ufficiale di Arma Reforger, lo sviluppo del gioco continuerà fino al completamento della roadmap del progetto.





Feature principali

Modalità di gioco

Scendete sul campo di battaglia in una delle due modalità di gioco multigiocatore di Arma Reforger. Scegliete una fazione e combattete per le isole di Everon o Arland nella modalità Conflict, oppure modificate gli scenari in Game Master e gestite gli eventi mentre si svolgono, guidando i giocatori nel caos della guerra. La modalità di gioco Conflitto è stata completamente ridisegnata per la 1.0 per incentrare l'azione su un sistema di rifornimenti nuovo e migliorato. Per ottenere la vittoria, non è più sufficiente respingere lo schieramento avversario con la forza delle armi. Assicurare e ridistribuire i rifornimenti è ora altrettanto importante, proprio come nelle operazioni del mondo reale.

Inoltre, i giocatori possono giocare da soli o in cooperativa nella modalità Combat Ops, dove intraprendono missioni su Arland contro l'IA nemica.





Dispositivi originali della Guerra Fredda

Combatti nei panni delle forze armate statunitensi o sovietiche con armi, equipaggiamenti e veicoli iconici degli anni '80. Novità della versione 1.0, il nuovo elicottero da trasporto sovietico Mil Mi-8 e l'elicottero da trasporto statunitense UH-1H, che offrono una dimensione tattica molto importante e consentono una maggiore mobilità sul campo di battaglia. Affrontate il nemico, estraete i vostri amici o semplicemente preparatevi per missioni logistiche a bordo di questi leggendari elicotteri.

Sistemi di gioco complessi

Arma Reforger presenta complessi sistemi di gioco che aggiungono profondità e realismo all'esperienza di simulazione militare. Un sistema medico completo permette ai giocatori di curare se stessi e gli altri, nonché di eseguire rianimazioni. Il nuovo sistema di rifornimento permette di costruire strutture di supporto, di riparare e rifornire i veicoli e di effettuare operazioni logistiche strategiche, oltre ad aggiungere una dimensione generale di autenticità tattica. Inoltre, i sistemi realistici di balistica, protezione balistica e danni ai veicoli forniscono le basi per innumerevoli ore di gioco coinvolgente.

Multi-piattaforma

Per la prima volta nella serie Arma viene implementata la compatibilità multi-piattaforma per Xbox e PC.

Banco di lavoro

Grazie al motore Enfusion, la community può moddare Arma Reforger usando gli stessi strumenti utilizzati per realizzarlo. I giocatori possono creare nuove meccaniche, risorse, scenari di gioco e così via, e caricarle nel Workshop per farle scaricare ad altri.





Workshop

Il Workshop è il servizio di repository integrato di Bohemia Interactive, dove i giocatori di console e PC possono scaricare e giocare con i componenti aggiuntivi creati dagli utenti PC.

Per tutte le novità, quiil changleog completo.

TECNOLOGIA PER I DECENNI FUTURI:

Mentre i precedenti titoli Arma erano tutti basati sul motore Real Virtuality, Arma Reforger è stato costruito da zero sul nuovissimo Enfusion Enginedi Bohemia Interactive, portando funzionalità aggiuntive e ambienti di gioco più coinvolgenti al famoso simulatore militare.

L'Enfusion Engine rappresenta 20 anni di esperienza nello sviluppo di motori di gioco racchiusi in un potente set di strumenti. Fonde l'architettura semplice, la portabilità e la facilità d'uso dell'Enforce Engine con la scala, le capacità multigiocatore e la profondità di simulazione del Real Virtuality Engine.

Costruire da zero in parallelo con il nuovo motore significa che le funzionalità non possono essere semplicemente trasferite dai precedenti capitoli del franchise di Arma ed è richiesta la stretta collaborazione dei team di Arma Reforger e di Enfusion Engine. Se da un lato questo richiede un maggiore investimento iniziale di tempo, dall'altro sta aprendo la strada a un set di funzionalità molto più ricco, con capacità che vanno ben oltre quelle viste nei precedenti capitoli di Arma.

Altre News per: armareforgerescedall’earlyaccess