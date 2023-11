GEEKOM Mini Air12 Mini PC Recensione

Oggi vi parlo di un mini PC davvero sorprendente, l'Air12 di Geekom. Per chi non conoscesse il marchio, Geekom è un'azienda taiwanese multinazionale specializzata in mini PC. Fondata nel 2003, con l'obiettivo di dedicare l'azienda alla "ricerca e sviluppo di prodotti informatici", nel 2021 ha spostato il suo focus sul mercato dei mini PC e da allora è diventata uno dei principali produttori di mini PC al mondo.

Design e Hardware

La confezione delè semplice ma efficace. È realizzata in cartone di alta qualità e presenta una grafica accattivante che mostra il mini PC. All'interno della confezione è presente il seguente contenuto: mini PC Geekom Air12, alimentatore, cavo, base di montaggio VESA e il manuale utente. Il mini PC è avvolto in un foglio di plastica protettivo. L'alimentatore è un modello dache fornisce abbastanza potenza per alimentare il mini PC e vari accessori. Il cavo HDMI, 2.0, assicura un ottimo collegamento per monitor,o proiettori. Il cavoè molto veloce e permette di collegare il mini PC ad altri dispositivi, come laptop, tablet, ecc. È fornito con un processore Intel di 12a generazione, 8 oe undi capienza. L'Air12 è molto elegante e raffinato, misura solo 117 x 112 x 34,2 mm è costruito bene (metallo e plastica) ed è molto resistente e leggero. L'Air12 ha un bel design e una serie di porte, tra cui HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A, ecc.

è alimentato da un processore Intel Core diAlder Lake progettato per essere potente e versatile. L'Intel Alder Lake (N100) appartiene alla famiglia dei processori progettati per dispositivi a basso consumo energetico, come mini PC, computer portatili e tablet.combina core ad alte prestazioni e core ad alta efficienza energetica. È dotato di grafica integrata, che può supportare display 4K a 60 Hz, e offre un ottimo equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. L'Intel Core Alder Lake va benissimo per una varietà di attività. Il sistema diè efficiente e silenzioso. La ventola integrata, progettata appositamente per questo scopo, è silenziosa e fornisce un eccellente raffreddamento, garantendo un funzionamento stabile della macchina per lungo tempo. La ventola produce soloalla massima pressione, mantenendo l'ambiente di lavoro silenzioso.

SoC – Processore Intel N100 Alder Lake-N quad-core/quad-thread @ fino a 3,4 GHz (Turbo) con cache da 6 MB, grafica Intel HD 24EU @ fino a 750 MHz; TDP: 6 W

Memoria di sistema:

DDR5-4800 da 16 GB tramite presa SO-DIMM

SSD NVMe M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 da 512 GB, aggiornabile fino a 1 TB; nota: il socket supporta anche unità SATA M.2

Lettore di schede SD di dimensioni standard

Porta HDMI 2.0 fino a 4Kp60

Mini DP 1.4 fino a 4Kp60, 8Kp30

Porta USB-C con modalità Alt DisplayPort fino a 4Kp60, 8Kp30

Supporto per configurazioni con triplo display

CODEC HDA

Jack audio da 3,5 mm per cuffie con microfono

Porta Gigabit Ethernet RJ45

WiFi 6 e Bluetooth 5.2 tramite modulo Azureware AW-XM548NF

3 porte USB 3.2 di seconda generazione

1 porta USB Type-C con modalità alternativa DP 1.4

1x porta USB Type-C solo per dati

Interfaccia USB 2.0 interna

Fan

Pulsante di accensione

Blocco Kensington

RTC con batteria

LED di alimentazione (acceso: blu, S3: arancione lampeggiante)

LED di archiviazione – SSD SATA: rosso; SSD PCIe: verde

Certificazioni: CE, RoHS, FCC, CEC, CB, PSE, TELEC

19 V/2,36 W (45 W) tramite jack CC

Mini PC: 117 x 112 x 34,2 mm

PCB: 109,1 x 107,63 mm

Rete

Uso Quotidiano

Il Geekom Air12 è un mini PC perfetto per l'uso quotidiano. Grazie anche a Windows 11 Pro è in grado di gestire molte mansioni tra cui:



Home office: Il Geekom Air12 è in grado di gestire tutte le attività di home office, come l'utilizzo di suite per ufficio, ecc

Navigazione web: Il Geekom Air12 naviga sul Web con facilità e fluidità

Streaming video: l'Air12 può essere utilizzato per lo streaming di video in risoluzione 4K a 60 Hz

Giochi leggeri: gestisce egregiamente titoli leggeri, come Minecraft e Fortnite.

In generale, le prestazioni delsono buone per la sua fascia di prezzo. È in grado di gestire tante attività senza problemi. Molto adatto a famiglie, studenti e piccoli negozi (che non hanno molte pretese) a cui serve un piccolo e potente PC da usare tutti i giorni.

Conclusioni

Voto 8/10

Nel complesso, ilè un mini PC eccellente che offre un buon rapporto. Il Geekom Air12 è un mini PC potente e versatile che sa svolgere una grande varietà di attività quotidiane. Perfetto per l', la riproduzione multimediale e i giochi leggeri. È anche molto silenzioso e ha un design elegante. Chi cerca un mini PC potente e conveniente, troverà il Geekom Air12 un'ottima scelta.

Link ufficiale del prodotto: https://www.geekom.it/geekom- mini-air12-mini-pc/

Codice ZZMAIR12 (€30 di sconto)



