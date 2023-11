Microsoft Ignite 2023

La trasformazione dell'AI e la tecnologia che guiderà il cambiamento

Oggi, in occasione di Microsoft IGNITE, AMD e Microsoft hanno mostrato come l’acceleratore AMD Instinct MI300X e le CPU AMD EPYC e AMD Ryze dotate di motori AI stanno abilitando nuovi livelli di servizi e capacità di calcolo. Dall’AI generativa e l’elaborazione riservata al cloud computing e ai PC AI, AMD oggi offre ai clienti Microsoft nuove funzionalità, tra cui:

Alimentazione dell’AI con AMD Instinct MI300X: l’acceleratore AMD Instinct MI300X alimenterà la nuova serie di macchine virtuali (VM) ND MI300x v5 ottimizzate per i carichi di lavoro AI.

Cloud Computing con AMD EPYC: i processori AMD EPYC di quarta generazione vengono ora distribuiti su Microsoft Azure per una nuova generazione di macchine virtuali general-purpose, ad alta intensità di memoria e ottimizzate per il calcolo.

Inoltre, Microsoft ha annunciato la disponibilità generale delle macchine virtuali della serie NGads, una nuova aggiunta alla serie N di macchine virtuali Azure accelerate da GPU per la visualizzazione, alimentate da GPU AMD Radeon™ PRO V620 e CPU AMD EPYC di terza generazione. La serie NG assicura un’esperienza eccellente per diverse classi di carichi di lavoro su GPU, tra cui giochi, VDI e rendering.

AI per PC: AMD Ryzen AI, il primo acceleratore AI dedicato per processore x86, è ora disponibile in 50 sistemi Microsoft. Attualmente sono disponibili sul mercato milioni di PC AMD AI, alimentati da processori Ryzen serie 7000 con Ryzen AI integrato.

Come parte del crescente slancio di AMD in collaborazione con partner hardware e software di AI, l’azienda presenta anche l’evento “Advancing AI” che si terrà il 6 dicembre e durante il quale verrà lanciata la famiglia di acceleratori GPU per data center AMD Instinct™ MI300 di nuova generazione.

