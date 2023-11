The Sims 4 “In affitto”, disponibile dal 7 dicembre

EA e Maxis hanno condiviso un nuovo trailer del pacchetto espansione “In affitto” di The Sims 4, disponibile per PC tramite EA app, Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One il 7 dicembre.

Guarda il nuovo trailer qui: https://www.youtube.com/watch? v=1W0GFSGPnZw

Nel trailer potrete dare un'occhiata più da vicino alla vita di un proprietario o di un inquilino, sperimentando utenze non funzionanti e vicini indisciplinati nel mondo di Tomarang, un mondo vivace immerso in un lussureggiante paesaggio tropicale. I Simmers potranno creare comunità entusiasmanti e persino gestire più affitti residenziali per la prima volta in assoluto!

Per ulteriori informazioni sul pacchetto espansione “In affitto” di The Sims 4, visitare il sito: https://www.ea.com/games/the- sims/news/for-rent-expansion- pack



