Più giochi, più vittorie: PC Game Pass incluso con sei mesi di GeForce NOW!

Riempite la vostra libreria di videogiochi su cloud grazie al nuovo bundle

In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA dà il via a un nuovo bundle che inaugura la stagione delle tanto attese festività. I giocatori che sceglieranno infatti l’abbonamento Ultimate di GeForce NOW, dalla durata di 6 mesi, riceveranno anche 3 mesi gratuiti di PC Game Pass. Si tratta del regalo migliore che potete fare ai gamer della vostra vita!

Inoltre, come parte del costante impegno di NVIDIA nel rendere GeForce NOW sempre più fluido semplificando, al contempo, lo streaming dei vostri giochi preferiti nel cloud, il nuovo aggiornamento dell'app versione 2.0.58 abilita la sincronizzazione dei giochi per gli account Xbox PC e gli abbonamenti Ubisoft+. Dopo aver collegato una volta i vostri account attraverso l'app GeForce NOW, i giochi supportati potranno essere facilmente integrati nella vostra libreria di gioco e potrete, inoltre, salvare le vostre credenziali di accesso per le future sessioni di gioco.

Il nuovo aggiornamento aggiunge anche l'overlay delle statistiche di streaming sui dispositivi Android e il formato di codifica video (ad esempio AV1, H.265, ecc.) all'interno dell'overlay delle statistiche.

Infine, NVIDIA ha deciso di premiare gli utenti con una ricompensa per Guild Wars 2 "Heroic Edition", che include tantissimi bonus. Assicuratevi di essere registrati per ricevere i premi attraverso il portale GeForce NOW Rewards .

Non perderti i nuovi 18 giochi che si uniscono alla libreria in questa settimana:

Spirittea (Nuovo rilascio su Steam , 13/11)

KarmaZoo (Nuovo rilascio su Steam , 14/11)

Naheulbeuk’s Dungeon Master (Nuovo rilascio su Steam , 15/11)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (Nuovo rilascio su Steam , 17/11)

Arcani del Paradiso: La Torre ( Steam )

Vele ardenti: Battaglia reale dei pirati ( Epic Negozio di giochi )

DisneyDreamlight Valley ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Hello Neighbor 2 ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Overcooked! 2 ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

RoboCop: Rogue City (Nuovo rilascio su Epic Games Store )

Roboquest ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Rune Factory 4 Special ( Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Sopravvivenza dell'insediamento ( Steam )

SOULVARS ( Steam )

State of Decay: edizione Survival anno uno ( Steam )

Il meraviglioso: eroe del doposcuola ( Steam )

Wolfenstein: Il Nuovo Ordine ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Wolfenstein: Il vecchio sangue ( Steam , Negozio di giochi epici , Xbox e disponibile su PC Game Pass)

