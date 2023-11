GALLINE IN FUGA: L'ALBA DEI NUGGET ARRIVA UN NUOVO DLC

Il celebre editore Bandai Namco Europe ha collaborato con lo studio di animazione vincitore del premio Oscar, Aardman, per portare Galline in fuga in Park Beyond dal 15 dicembre. Il lancio del mondo a tema di Galline in fuga: L'alba dei nugget coinciderà con l'uscita mondiale del film su Netflix nello stesso giorno.

Celebrando il lancio del film, il DLC porterà due nuovi intrattenitori piumati, degli stravaganti moduli e vagoni per le montagne russe, nonché due nuove giostre con cui i visitatori potranno divertirsi. Ma come si dice, meglio non mettere tutte le uova nello stesso paniere: un buon parco di divertimenti deve offrire varietà ovunque e il mondo a tema di Galline in fuga: L'alba dei nugget aggiungerà anche centinaia di nuovi oggetti che andranno ad arricchire l’intero scenario creando una nuova atmosfera campagnola.

Il mondo a tema di Galline in fuga: L'alba dei nugget sarà acquistabile dal 15 dicembre per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ma ogni giocatore di Park Beyond otterrà una parte del divertimento con una skin gratuita dedicata a Galline in fuga: L'alba dei nugget per la giostra Shining Pendulum, che sarà aggiunta tramite un aggiornamento.

"Siamo davvero felici di collaborare con Aardman per portare la loro fantastica IP di Galline in fuga in Park Beyond, dato che si adatta alla perfezione all'atmosfera del gioco. Fin dal lancio, abbiamo continuato a lavorare per migliorare l'esperienza di gioco nonché per aggiungere nuovi contenuti sempre più emozionanti", ha dichiarato Stephan Winter di Limbic Entertainment. "Vediamo che la community sta rispondendo positivamente alla direzione in cui stiamo andando e siamo sicuri che il mondo a tema di Galline in fuga: L'alba dei nugget saprà ispirare la creatività dei giocatori".

Infine, come ringraziamento da parte dello studio per tutti i primi utilizzatori del gioco, mentre il DLC non fa parte del pass annuale, i giocatori che hanno pre-ordinato Park Beyond nelle edizioni Standard o Deluxe, in formato digitale o fisico, potranno riscattare il DLC gratuitamente una volta disponibile. Condivideremo quando sarà possibile riscattare il DLC sui canali social di Bandai Namco Europe e Park Beyond.

