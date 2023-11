Loddlenaut - pulisci gli oceani su PC e Mac

I check-up pre-lancio sono stati completati e le coordinate finali sono state fissate: Loddlenaut, la deliziosa avventura di pulizia del mondo sottomarino e di allevamento di creature dello sviluppatore Moon Lagoon e dell'editore Secret Mode, esce oggi su Steam per PC e Mac. Nei primi cinque giorni di lancio è previsto uno sconto del 10% per i primi utenti che procederanno all'acquisto.



Trailer Qui







Loddlenaut fa immergere i giocatori nel mondo sottomarino di GUP-14, dove devono ripulire l'oceano dopo che una megacorporazione intergalattica ha inquinato tutto l'ambiente. Nella loro missione di pulizia i giocatori incontreranno, nutriranno e cureranno le creature simili agli axolotl, note come loddles, aiutandole a crescere ed evolversi in nuove forme speciali.

Come annunciato all'inizio della settimana, Secret Mode donerà 0,05 sterline per ogni vendita di Loddlenaut a WDC, Whale and Dolphin Conservation. WDC è un ente di beneficenza registrato nel Regno Unito con il n. 1014705. Questo impegno riguarda tutte le vendite nette del gioco dei prossimi tre anni.

Il lancio di Loddlenaut coincide anche con Cozy Quest 2023 , il festival di Steam dedicato ai giochi più piacevoli e rilassanti di Steam.

