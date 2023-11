WWE SuperCard la Stagione 10, disponibile da oggi

La nuovissima modalità Campagna, i quattro set di carte e il nuovo Player Level System sono tra le numerose ed entusiasmanti novità della stagione

2K ha svelato oggi i dettagli della Stagione 10 di WWE SuperCard il gioco di carte collezionabili di Cat Daddy Games, disponibile come aggiornamento gratuito scaricabile dall'App Store di Apple per i dispositivi iOS e su Google Play Store e Amazon Appstore per i dispositivi Android. Con nuove modalità di gioco, nuovi modi per guadagnare carte e aumentare di livello, un nuovo aspetto moderno e rinnovato, una maggiore personalizzazione dei giocatori e molto altro ancora, non c'è mai stato momento migliore per giocare a WWE SuperCard.

Nella Stagione 10, la nuova modalità Campagna offre sfide strategiche e competizioni man mano che i giocatori avanzano lungo il loro percorso e competono contro i loro amici e l’ampia community di giocatori. Tre diversi livelli di difficoltà consentono una maggiore rigiocabilità.

I giocatori possono inoltre Creare e Forgiare carte di livello base, utilizzando componenti selezionati che si trovano in tutto il gioco, per aiutarli a creare carte, completare la loro collezione o superare un livello particolarmente difficile. Con un numero sufficiente di componenti, i giocatori possono creare carte specifiche.

La Stagione 10 di WWE SuperCard vanta quattro nuovi set di carte - Tempest, Detention, Noir e Crucible - che contengono le più grandi SuperStar della WWE, tra cui Roman Reigns, The Undertaker, Becky Lynch, Bianca Belair e molte altre. Nella nuova stagione le Superstar WWE sono fondamentali per la collezione delle carte. Anche il set di partenza è stato portato al livello WrestleMania 39, ed è accompagnato da un sistema di adeguamento statistiche che aumenta la risoluzione durante gli incontri.

La Stagione 10 introduce il Player Level System, un modo completamente nuovo e affidabile per guadagnare ricompense e avanzare nel corso della stagione. I giocatori possono guadagnare XP mentre giocano e sbloccare l'accesso a nuovi livelli di rarità man mano che raccolgono carte attraverso i draft, i pacchetti e le ricompense legate alle diverse modalità di gioco.

Ulteriori aggiornamenti di WWE SuperCard includono una nuova camera di fusione e il SuperPull, un nuovo e evento raro del tabellone dei draft che può offrire ai giocatori una carta del loro livello, oltre alla possibilità di vedere il counter per sapere quando arriverà la carta migliore.

Altre News per: supercardstagionedisponibileoggi