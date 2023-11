OVHcloud - server Bare Metal SCALE di seconda generazione

OVHcloud presenta i server Bare Metal SCALE di seconda generazione per i carichi di lavoro più impegnativi, compresa l'intelligenza artificiale

OVHcloud, il leader europeo nel settore del cloud, ha annunciato oggi il lancio della seconda generazione di server dedicati Bare Metal SCALE. Sulla scia del successo della prima serie Scale lanciata nel 2021, questa nuova generazione di server dedicati ad alte prestazioni offre ancora più potenza di calcolo.

Indirizzandosi a settori come la sanità, la finanza, l'industria, il settore pubblico e i media, la nuova generazione di server Bare Metal SCALE si avvale di potenti processori AMD e NVIDIA per soddisfare gli use case più sfidanti per i clienti, come Confidential Computing, Big Data, Analytics, virtualizzazione e orchestrazione dei container e Grid Computing.

CPU moderna per integrità e potenza di calcolo per Big Data e analitycs

In un mondo in cui i dati sono al centro di ogni attività aziendale, i clienti necessitano di piattaforme solide per elaborare i loro dati sensibili. I nuovi server Bare Metal di OVHcloud di seconda generazione beneficiano della tecnologia AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) presente nella quarta generazione dei processori AMD EPYC, che consente di rafforzare l'isolamento delle macchine virtuali.

Offrendo server Bare Metal ad alte prestazioni e scalabili, OVHcloud può sfruttare l'elevato numero di core dei processori AMD EPYC, in configurazione single o dual socket. Ciò consente all'hardware di offrire una potenza di calcolo eccezionale in modo che i clienti possano elaborare e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale e possano ottenerne informazioni utili, facilitando in questo modo le decisioni. Non solo i clienti possono elaborare, trattare e sfruttare i dati in modo rapido, ma possono anche archiviarne grandi quantità con una capacità fino a 46 TB di storage NVMe.

"Facendo seguito a quanto annunciato durante l'evento Very Tech Trip di inizio anno, siamo davvero lieti di offrire innovazioni solide con nuove generazioni di CPU x86 che garantiscono maggiore performance e capacità. Ciò consente ai nostri clienti di migliorare il TCO associato al cloud e allo stesso tempo abilitare nuovi use case con le nostre piattaforme, come Grid Computing, VDI e inferenza", ha dichiarato Yaniv Fdida, Chief Product Officer di OVHcloud.

CPU al top della categoria, DDR5 e IO di grandi dimensioni



Sfruttando l'architettura più avanzata di AMD, Zen 4, la seconda generazione di server Scale vanta processori EPYC di quarta generazione, denominati Genoa. La gamma parte da 16 core / 32 thread AMD EPYC e arriva fino a 96 core / 192 thread in configurazione single socket (SCALE-a1 a SCALE-a6).

La linea SCALE di seconda generazione è offerta anche in configurazione dual socket, con configurazioni che arrivano fino a 256 core e 512 thread, sfruttando processori AMD EPYC di quarta generazione, denominati Genoa e Bergamo, quest'ultimo dotato di core Zen 4C. SCALE-a7 offre un totale di 192 core / 384 thread (2P AMD EPYC 9654, nome in codice Genoa) e la variante SCALE-a8 ha 256 core / 512 thread (2P AMD EPYC 9754, nome in codice Bergamo).



Disponibili per la prima volta nell’offerta OVHcloud, i nuovi server SCALE possono beneficiare di una configurazione di memoria DDR5 che va da 128 GB a 1 TB (4800 MHz), e offrono generose opzioni di storage da 2 x 960 GB NVMe fino a 6 x 7,68 TB SSD NVMe.

NVIDIA L4 Tensor Core GPU per il Machine Learning

Oltre ai nuovi server basati su CPU di seconda generazione SCALE, OVHcloud presenta anche server dedicati SCALE-GPU che sfruttano la GPU NVIDIA L4 per data center.

Basata sull'architettura GPU Ada Lovelace di NVIDIA, la NVIDIA L4 è una GPU universale con capacità AI e video migliorate che fornisce risorse di calcolo efficienti. L'hardware è ottimizzato per casi d'uso come il machine learning con classificazione delle immagini, elaborazione del linguaggio naturale, rilevamento degli oggetti e VDI.

Larghezza di banda garantita illimitata con rete privata fino a 25 Gbps



I nuovi server Bare Metal SCALE di seconda generazione di OVHcloud beneficiano anche di tutti i vantaggi dei server dedicati in termini di flessibilità, controllo, prestazioni, nonché di una larghezza di banda pubblica garantita e senza limiti da 1 Gbps a 10 Gbps e una larghezza di banda privata senza limiti fino a 25 Gbps. Grazie a questa offerta, OVHcloud fornisce alle aziende il miglior supporto possibile per i loro carichi di lavoro, ambienti e tecnologie ad hoc, garantendo al contempo prezzi sempre prevedibili.



Protezione dei dati e sostenibilità

I server Bare Metal SCALE di seconda generazione beneficiano anche dell'esperienza di OVHcloud nella realizzazione di infrastrutture, offrendo un cloud affidabile in data center sostenibili. I data center di OVHcloud sfruttano un sistema di raffreddamento ad acqua che contribuisce a un cloud sostenibile, consentendo di raggiungere indici PUE/WUE di livello superiore. Inoltre, con i più elevati standard di sicurezza e protezione dei dati sotto forma di certificazione ISO 27001 e HDS, i dati sono al riparo dalle leggi extraterritoriali (maggiori informazioniqui).



Disponibilità

I seguenti modelli di server Bare Metal SCALE sono disponibili subito: SCALE-a1 (16c/32t), SCALE-a2 (24c/48t), SCALE-a3 (32c/64t), SCALE-a4 (48c/96t), SCALE-a5 (64c/128t) e SCALE-a6 (96c/192t). Questi server possono essere ordinati presso i nostri data center situati in Canada, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. Il roll-out nella regione APAC è previsto tra dicembre 2023 e marzo 2024. I modelli Bare Metal SCALE-a7 (192c/384t) e SCALE-a8 (256c/512t) sono disponibili su ordinazione. I server Bare Metal SCALE-GPU con NVIDIA L4 saranno disponibili a gennaio 2024.

Altre News per: ovhcloudserverbaremetalscalesecondagenerazione