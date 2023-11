Veeam - opzioni di sicurezza e ripristini migliorati

Veeam annuncia gli aggiornamenti di Backup for Salesforce su Salesforce AppExchange, il Cloud Marketplace aziendale più importante al mondo

Veeam® Software , leader nella protezione dei dati e nel recupero da ransomware, ha annunciato oggi il lancio di Veeam Backup for Salesforce v2, disponibile su Salesforce AppExchange Veeam Backup for Salesforce elimina i rischi di perdita di dati e metadati di Salesforce dovuti a errori umani, di integrazione e di corruzione. Questa nuova versione di Veeam - il primo fornitore di protezione dei dati - estende il supporto a più cloud, offre una maggiore sicurezza con il single sign-on (SSO) e l'autenticazione multifattoriale (MFA) e fornisce un ambiente sicuro per i test e lo sviluppo attraverso la sandbox seeding. Le organizzazioni possono distribuire in sede o nel cloud, ripristinare esattamente ciò che serve quando serve e sperimentare un backup personalizzato per i dati e i metadati di Salesforce.

Veeam Backup per Salesforce



La perdita di dati è inevitabile all'interno di un'organizzazione, ecco perchè è importante che le aziende si proteggano in modo adeguato. Questa nuova versione si basa sul successo di Veeam Backup for Salesforce con le sue già potenti funzionalità di ripristino rapido per i reparti IT e gli amministratori Salesforce. Il backup dei dati Salesforce è fondamentale per prevenire la perdita di dati, garantire la conformità e consentire un rapido ripristino, fornendo una soluzione di backup Salesforce completa e appositamente costruita che offre alle organizzazioni la possibilità di ripristinare la perdita di dati Salesforce con velocità e sicurezza.

Nuove funzionalità di Veeam Backup for Salesforce :

Applicazioni aziendali Salesforce: Il supporto esteso della piattaforma Salesforce, compresi i cloud Salesforce Government e Education, Field Service, CPQ, Person Accounts e i pacchetti gestiti, fa ora parte delle offerte di backup dei dati per garantire che i dati critici del field service soddisfino la conformità e siano protetti quando sono fuori sede.

Salesforce SSO e MFA: abilita l'accesso basato sui ruoli per gli operatori di backup e ripristino tramite Salesforce per semplificare e migliorare la sicurezza dei sistemi. La traccia di audit terrà traccia di tutte le operazioni sensibili.

Sandbox seeding e ripristini avanzati : Ripristino della sandbox con dati provenienti dalla produzione o da un'altra sandbox. Impostate chiavi alternative e migliorate il controllo dei ripristini gerarchici. Migliorate la capacità della vostra azienda di testare, sviluppare e risolvere i problemi con la possibilità di ripristinare i dati di produzione nella vostra sandbox.

Veeam Backup for Salesforce è un nuovo prodotto a pagamento standalone per Veeam Data Platform . Disponibile da oggi presso i partner tecnologici di Veeam, Veeam Backup for Salesforce è venduto in abbonamenti annuali da uno a cinque anni, con prezzo per licenza utente. Attualmente Veeam offre pacchetti promozionali fino al 31 dicembre 2023 per i clienti attuali.

Veeam Backup for Salesforce Community Edition è attualmente disponibile. La Community Edition offre backup e ripristino gratuiti e completamente funzionali dei dati Salesforce per le organizzazioni con 50 licenze utente Salesforce o meno.

Dichiarazioni a supporto

"Secondo il Veeam Data Protection Trends Report 2023 , l'affidabilità e la coerenza della protezione dei dati SaaS sono un fattore chiave per migliorare la protezione dei dati nel 2023. Tuttavia, molte organizzazioni non credono ancora che Salesforce abbia bisogno di essere protetto e che i loro dati e metadati siano al sicuro in un cloud da qualche parte. Noi non siamo d'accordo e lo è anche Salesforce", ha dichiarato Danny Allan, CTO di Veeam. "Le prenotazioni di Veeam Backup for Salesforce sono cresciute del 195% nel terzo trimestre del 2003. Con V2, siamo entusiasti di continuare a supportare i nostri clienti e partner in questa responsabilità condivisa per garantire che il loro business continui a funzionare e che i dati critici siano protetti e rapidamente recuperabili in caso di errore umano, errore di integrazione o violazione dei dati".

"Veeam Backup for Salesforce è una gradita aggiunta ad AppExchange, in quanto accelera la trasformazione del business per i clienti grazie al backup e al ripristino rapido dei dati e dei metadati di Salesforce nel cloud e on-premises", ha dichiarato Alice Steinglass, Executive Vice President e General Manager, Platform di Salesforce. "AppExchange è in continua evoluzione per mettere in contatto i clienti con le applicazioni e gli esperti giusti per le loro esigenze aziendali".

"Il nostro recente studio sulla disconnessione nella protezione dei dati SaaS rivela che la maggior parte degli utenti finali, pur riconoscendo l'importanza degli ambienti e dei dati Salesforce, trova difficile salvaguardare questi asset dalla minaccia di perdita dei dati", afferma Christophe Bertrand, Practice Director di Enterprise Strategy Group. "Veeam for Salesforce V2 offre funzionalità essenziali per mitigare questo rischio e migliorare la protezione dei dati e dei metadati su scala, rendendola una soluzione ideale per molte organizzazioni che ne hanno bisogno".

Altre News per: veeamopzionisicurezzaripristinimigliorati