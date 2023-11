TOWER OF FANTASY annuncia NAN YIN, ultimo simulacro in arrivo nel gioco

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato Nan Yin, ultimo simulacro in arrivo su Tower of Fantasy MMORPG free to play e open-world, che si unirà al titolo dal 21 novembre. Nan Yin era un tempo la sorvegliante di Yuheng a Marshville e la precedente Lady Baihu. Per questo motivo, godeva di un immenso rispetto da parte della gente del Dominio 9. Ma due anni fa è scomparsa dopo essersi avventurata da sola nella Black Jade Ruin. Ora è emersa dall'ombra, ma come nemica. Spietata, fredda e misteriosa, Nan Yin controlla i morti con il suo flauto ed è dotata di un intuito straordinario, che la rende una delle persone più temute del Dominio 9.



Per ringraziare i Wanderer per la loro continua partecipazione e il loro sostegno, vogliamo festeggiare con voi il Ringraziamento con Tower of Fantasy grazie agli eventi della Season of Golden Gratitude ! Giocando a una serie di mini-giochi sportivi, i Wanderer possono ricevere Nuclei Rossi, Buoni Speciali e molte altre esaltanti ricompense.

Nan Yin x Purple Bamboo | New Simulacrum Trailer | Tower of Fantasy

A proposito di Tower of Fantasy



Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.



