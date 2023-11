Padel Best Expo 2024

Ad aprile la prima expo internazionale sul padel a Monte-Carlo

Bsg Group annuncia le date della prima edizione dell’esposizione internazionale dedicata al padel nel Principato di Monaco: appuntamento con le più importanti novità del settore dal 7 al 9 aprile al Grimaldi Forum, con un programma di eventi dedicati e la seconda edizione della Five Padel Cup, cinque tornei iconici e inclusivi. Tra i protagonisti Andrij Shevchenko, Dario Marcolin, Roberto Agnini, Barbara Vitantonio e i Barbagiuans rappresentati dal Presidente Louis Ducruet.

Roma, 14 novembre 2023. Un grande evento internazionale in un luogo centrale e strategico, per celebrare uno degli sport più amati (e in forte ascesa) degli ultimi anni: con Padel Best Expo, il Principato di Monaco festeggia la sua prima expo internazionale di padel e la seconda edizione della Five Padel Cup .

A lanciare il doppio appuntamento è l’ italiana Bsg , società con una storia trentennale nella comunicazione, che al Grimaldi Forum di Monte-Carlo dal 7 al 9 aprile 2024 presenta un format ampliato, nell’intento di valorizzare l’intera galassia del padel . Dopo il successo della prima edizione della Five Padel Cup dell’aprile 2023, nasce infatti Padel Best Expo , una manifestazione internazionale che ingloberà la Five Padel Cup con i suoi cinque iconici tornei. Dal 2024 la Five Padel Cup diventerà un evento nell’evento mantenendo la sua forte impronta identitaria in quanto già considerata punto di riferimento per gli amanti del padel.



Padel Best Expo si prepara a essere un appuntamento di rilievo, con un programma di eventi dedicati a un pubblico internazionale, un grande raduno di appassionati e operatori del settore per una verticalizzazione sul padel e tanto divertimento. Una tre giorni poliedrica per mettere in scena le più importanti novità e le eccellenze produttive di un comparto orientato all’innovazione tecnologica e alla qualità. Valorizzazione delle aziende, piccole e medie imprese protagoniste accanto ai big internazionali, incontri b2b, talk, meeting e tanta cultura di settore per far circolare idee, creatività e sviluppo d’impresa all’interno di un settore dinamico e in crescita . Espositori, sponsor e aziende di settore, durante la manifestazione potranno cogliere opportunità di business , fare rete e promuovere relazioni a livello internazionale . Al Grimaldi Forum saranno disponibili le digital e networking station e sarà possibile presidiare per un anno la piattaforma digitale padelbest.net che valorizza le aziende anche a evento terminato.



Ceccarelli-Shevchenko-Marcolin“Padel Best Expo è un progetto che nasce dalla scelta di dedicarci al settore del Padel, nel 2021, con la fondazione di Padel Media Communication – spiega Roberta Ceccarelli , CEO di Padel Best Expo e Founder di Padel Media Communication . Siamo passati attraverso l’esperienza di successo della Five Padel Cup, a conferma che la nostra intuizione era vincente. Per Padel Best Expo abbiamo costituito una grande squadra e come CEO sono molto orgogliosa di annunciare che la seconda edizione della Five Padel Cup sarà organizzata all’interno di questo grande contenitore nato per far vivere una esperienza immersiva agli appassionati e alle aziende. In un momento epocale come quello che stiamo vivendo bisogna recuperare la centralità dello sport che unisce, aggrega e che è formidabile veicolo di salute e benessere psicologico per le nuove generazioni, ma anche per tutte le fasce della popolazione ”.



L’evento nell’evento della Padel Best Expo è la Five Padel Cup che vede, per la sua seconda edizione, i campi allestiti all’interno del Grimaldi Forum , una location versatile dall’architettura e il design contemporanei, una sede ideale per accogliere i tornei e le aree tematiche con stand espositivi. L’appuntamento sportivo nel 2024 brillerà con campioni internazionali, giocatori delle varie categorie e celebrity . La Five Padel Cup è diventata iconica, dopo una sola edizione, grazie al suo appeal straordinario e alla sua capacità di aggregare un pubblico internazionale con i suoi cinque tornei coinvolgenti e inclusivi. Nel 2024 lo sarà ancora di più visto che nel Principato di Monaco sono previste in quei giorni, come ogni anno, 130mila presenze per il Rolex Monte-Carlo Master (6-14 aprile ), in una cornice esclusiva destinata ad accogliere migliaia di appassionati di tennis e padel .



Come la scorsa edizione, il Circolo Canottieri Aniene sarà presente alla Five Padel Cup esprimendo la Direzione Tecnica di Roberto Agnini . Alessandro Di Bella, Direttore Sportivo del Circolo Canottieri Aniene , commentando la partnership, ha dichiarato: “ Anche per questa edizione partecipiamo alla Five Padel Cup e lo facciamo dando supporto tecnico con il nostro Roberto Agnini, un personaggio che non devo certo presentare io, e soprattutto con i nostri atleti in carrozzina che partecipano al Torneo con entusiasmo, voglia, spirito agonistico e spirito di inclusività che la Five Padel Cup esprime. Per noi il Padel in carrozzina – ha dichiarato Di Bella – è un progetto fondamentale. Sono già quattro anni che lavoriamo con loro, il Circolo ci ha sempre creduto, ha fatto grandi investimenti e per noi partecipare alla Five Padel Cup è l’appuntamento più importante della stagione. Quindi siamo molto orgogliosi e ringraziamo tutta l’organizzazione ”.



Un grande e atteso ritorno a Monte-Carlo sarà quello di Dario Marcolin, Talent Dazn e Responsabile Networking Padel Best Expo , che con la sua verve innescherà un circuito di attività coinvolgenti con all’interno personaggi di spicco del padel e dello sport.



Barbara Vitantonio , giornalista sportiva televisiva di notorietà internazionale e commentatrice del Premier Padel, sarà la speaker ufficiale di Padel Best Expo e della Five Padel Cup : “L'edizione 2023 della Five Padel Cup è stata un successo totale” , ha dichiarato Barbara Vitantonio. “Con il prestigioso team che compone Padel Media Communication, non ho dubbi che l'edizione 2024 sarà ancora migliore. Sono felicissima di poter collaborare alla Padel Best Expo, un contenitore ideale per una festa del padel a livello mondiale in una location stupenda”.



Parte degli incassi della Padel Best Expo andranno a sostenere le fondazioni Fight Aids Monaco , fondata dalla S.A.S. La Principessa Stéphanie e Football for Ukraine CIO di cui è Ambassador Andrji Shevchenko.



“Sono molto contento che i Barbagiuans partecipino a questo prestigioso evento, alla presenza di numerose personalità – ha dichiarato Louis Ducruet, Presidente dei Barbagiuans e nipote di S.A.S. Il Principe Alberto II di Monaco . Con Padel Best Expo, l'azienda italiana Bsg ha creato una manifestazione sportiva che porta un importante messaggio di inclusione e solidarietà. Valori essenziali, cari ai Barbagiuans. Il padel – ha continuato Ducruet – è oggi in piena espansione, è una disciplina popolare. Ospitare un simile evento internazionale a Monaco è una vera opportunità per continuare lo sviluppo del padel nel Principato. Padel Best Expo consente di ampliare il campo di intervento dei Barbagiuans e aprirsi a nuove pratiche, sempre al servizio di interessi benefici. Sono molto felice”.



Il Pallone d’Oro Andrji Shevchenko interverrà personalmente a Padel Best Expo e firmerà una produzione limitata di racchette di ultimissima generazione, 99 pezzi unici, che verranno messe in vendita per raccogliere fondi. Sarà lui stesso a consegnarle al Grimaldi Forum. “Ho avuto modo di riscontrare una sintonia valoriale fra Padel Best Expo, Five Padel Cup di Monte-Carlo e Football for Ukraine CIO – ha sottolineato Andrij Shevchenko, Ambassador Football for Ukraine CIO . In veste di Ambassador sono lieto di collaborare attivamente al progetto che abbiamo messo a punto con Bsg, unendo gli sforzi nell’intento di sostenere importanti cause umanitarie. Penso che lo sport del padel sia un ottimo veicolo per aprire un nuovo fronte di sensibilizzazione e ringrazio Bsg per avere reso possibile tutto questo”.



Presente alla prima edizione di Padel Best Expo 2024, con il campo centrale, Padel Galis, azienda leader nella progettazione, produzione e installazione di campi da padel in tutto il mondo . “ Sono onorato che il campo centrale della seconda edizione della Five Padel Cup di Monte-Carlo sia di Padel Galis – ha dichiarato Carlo Cortesi, Area Manager Padel Galis . Negli ultimi anni abbiamo partecipato ai tornei più importanti come il World Padel Tour e dato un contributo massiccio garantendo al settore 10.000 campi innovativi e performanti nella tecnologia, installati in più di 70 paesi nel mondo”.



Padel Best Expo è una manifestazione aperta al pubblico.



