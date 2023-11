L' influencer Vanessa Mancini morta a 41 anni davanti ai genitori

, una rinomata, ha perso la vita in modo improvviso nella sua residenza di Manaus il 6 novembre, vittima di una grave indisposizione. Secondo quanto riportato da fonti locali, i genitori l'hanno rinvenuta in bagno. La defunta, conosciuta per il suo sofisticato stile di vita e la passione per la moda, aveva accumulato un consistente seguito di fan.

Dopo il malore, i suoi genitori, disperati, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Tuttavia, al loro arrivo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Vanessa Mancini avrebbe perso la vita a causa di un infarto. Nel mese di luglio precedente, come evidenziato in uno dei suoi post su Instagram, la influencer si era sottoposta a una consulenza cardiologica. Questo tragico evento si è verificato solo pochi giorni dopo la scomparsa di un'altra influencer brasiliana, Luana Andrade, la cui morte è stata causata da un arresto cardiaco derivante da una liposuzione al ginocchio.

